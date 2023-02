Juventus-Nantes, parla Bremer: “Dobbiamo arrivare in fondo”

Al termine della 22° giornata di campionato, alcune delle “big” italiane si sono dovute subito rimettere al lavoro per affrontare le sfide europee. Il Milan ha battuto in casa (per 1-0) il Tottenham, vincendo il primo duello degli ottavi di finale. Per Europa League e Conference bisogna invece aspettare il Giovedì, con la Juventus impegnata contro il Nantes, a parlare della gara anche Bremer, che darà il massimo senza risparmiarsi.

Per la Conference League si vedrà la Lazio impegnata contro il Cluj. In Europa anche la Roma che affronterà il Salisburgo.

Bremer prima di Juventus-Nantes

Una stagione complicata quella dei bianconeri. Partiti male, hanno trovato il proprio equilibrio scalando la classifica fino alla penalizzazione che li ha spinti in decima posizione. La Juventus si sta poco a poco riprendendo e, non potendo dire quasi più nulla in Serie A, si sente pronta per Coppa Italia ed Europa League. La competizione europea non sembra così semplice da conquistare, a differenza invece della coppa nazionale.

A parlare di Juventus-Nantes c’è anche Bremer, difensore brasiliano che sarà senza dubbio, vista anche la squalifica in campionato:

“È una partita importante, col mister e con la squadra abbiamo parlato perché dobbiamo arrivare in fondo. Ma per farlo andremo avanti una partita per volta. Perché possiamo arrivare in fondo? Siamo una bella squadra e un bel gruppo, dobbiamo continuare così. La squadra c’è“.

Uno dei pilastri dell’ultimo periodo, cerca così di suonare la carica dimostrando anche di avere le idee chiare. Affrontare, un passo alla volta, tutto il percorso. L’obiettivo è quello di “salvare il salvabile”, visto che la qualificazione alla Champions League appare davvero complicata.

La Vecchia Signora continuerà comunque a farsi largo tra le varie difficoltà ed è così pronta ad affrontare il club francese. Si scende in campo Giovedì 16 Febbraio 2023 alle ore 21:00, presso l’Allianz Stadium di Torino, per l’andata degli spareggi d’Europa.