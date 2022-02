Chi è quell’influencer che si divide tra due calciatori (a loro insaputa)?

Visto il successo degli ultimi appuntamenti mensili abbiamo deciso di raddoppiare per il mese di febbraio la nostra consueta rubrica dedicata al dietro le quinte del mondo del pallone: tra curiosità e dettagli pruriginosi TrueNews vi regala parecchie notizie tutte da gustare. Meglio allora mettersi comodi e munirsi di qualcosa di sfizioso da sgranocchiare come accompagnamento alla lettura. Buon divertimento!

Apriamo la nostra carrellata con il derby milanese: c’è, infatti, una nota influencer che si sta dividendo tra due calciatori rossonerazzurri.

Il tutto però a loro insaputa: chissà chi la spunterà tra i due campioni di Milan e Inter. E soprattutto attenzione che qualche tackle duro sabato sera non possa essere motivato dalla conquista assoluta del cuore della giunonica morettona…

A proposito di liason roventi e un po’ scabrose: in una nota redazione televisiva è esplosa la passione tra una conduttrice e un giornalista di punta. Viva l’amore, verrebbe da dire: peccato solo che lui sia felicemente sposato (con tanto di prole…) e lei fidanzatissima da anni.

Una relazione pericolosa. I due in redazione fanno finta di niente e spesso si ignorano, eppure appena finiscono il turno la passione, lontano dagli occhi indiscreti di amici e colleghi, esplode fragorosa. I due si attraggono magneticamente e non riescono da un paio di settimane a stare lontani. Sarà solo un flirt passeggero o i due fanno davvero sul serio? Vedremo…

C’è poi un noto ex calciatore di Serie A, che ha giocato tanti anni anche all’estero che potrebbe sbarcare presto in televisione.

Settimana scorsa, infatti, ha sostenuto un primo provino per partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi. In passato sognava di fare il direttore sportivo, ma nessun club importante l’ha chiamato e così negli ultimi anni ha virato sul tubo catodico…

Occhio anche agli ultimi giorni di calciomercato: in Serie A c’è ancora una decina di calciatori no vax: senza vaccino (o senza positivitá al Covid-19…) da metà febbraio non potranno più scendere in campo e dovranno essere ceduti all’estero.

Una situazione spinosa: il caso più celebre riguarda un club che partecipa all’Europa League che ha un suo titolare no vax convinto. Insieme a lui c’erano altri 3 compagni di squadra che però hanno fatto la prima dose nei giorni scorsi, evitando di dover cambiare maglia o farsi contagiare dal virus per restare in Serie A…

C’è una nota influencer che avrebbe passato il capodanno e un weekend bollente a metà gennaio con uno dei bomber più rinomati della Serie A.

E fin qui nulla di male, peccato che la procace signorina con grandi velleità e ambizioni televisive sia fidanzata con un noto manager…

Infine c’è un noto figlio d’arte calcistico che ha lasciato parecchi “buffi” in giro. Tanti gli hotel del Nord Italia e i ristoranti alla moda che gli hanno fatto credito e aspettano ancora di essere saldati a mesi a distanza. Ogni volta il nostro protagonista della vicenda procrastinata il saldo, utilizzando sempre più spesso scuse balzane e poco credibili.

Il tutto per una manciata di migliaia di euro. Considerato il tenore di vita del protagonista si tratta davvero di una brutta figura…