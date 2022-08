Napoli-Juve Stabia: orario, dove vederla e biglietti dell’amichevole

Napoli-Juve Stabia andrà in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 agosto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Juve Stabia: l’amichevole è in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 agosto 2022 e ci sarà il tutto esaurito. Assistere alla partita sarà gratuito e si avrà l’occasione di vedere in campo i nuovi ultimi acquisti del club azzurro.

Napoli-Juve Stabia: orario e dove vederla in tv e streaming

La partita Napoli contro Juve Stabia è un amichevole organizzata anche per vedere in campo i nuovi arrivi Sirigu, Ndombele, Simeone e Raspadori.

Il match avrà il calcio d’inizio alle ore 18 mercoledì 24 agosto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Kiss Kiss Napoli Tv, canale 76 del digitale terrestre. Inoltre sarà visibile gratuitamente in streaming sulla pagina Facebook ufficiale della SSC Napoli.

I biglietti dell’amichevole

Assistere all’amichevole non avrà alcun costo del biglietto. Anche per questo motivo le richieste sono state tantissime e si aspettano più di 40mila tifosi allo stadio.

Per gli abbonati verrà caricato un invito sulla Fidelity Card con la quale hanno sottoscritto l’abbonamento e dovranno esclusivamente stampare il segnaposto collegandosi al sito di Ticket One.

In considerazione del grandissimo numero di richieste dei tifosi per partecipare alla gara, la SSC Napoli ha deciso di rendere disponibili, sempre gratuitamente, anche gli anelli superiori delle due curve.

A partire dalle ore 12.30 di mercoledì 24 agosto, sarà possibile richiedere un invito omaggio anche per questi settori collegandosi al seguente link.

Anche per i tifosi della Juve Stabia, verranno messi a disposizione ulteriori posti del settore ospiti anello inferiore.

