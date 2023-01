Juventus, classifica dopo la penalizzazione: le reazioni dei giocatori bianconeri

Juventus, classifica che vede una disastrosa discesa. I punti tolti in questo campionato fanno sprofondare il club bianconero in classifica. In attesa del ricorso, qualche giocatore ha voluto mandare il proprio messaggio. Da segnalare un duro sfogo anche di un ex calciatore ed ex capitano in passato dei bianconeri. Qualcuno vicino alla squadra, ha riferito che i giocatori più rappresentativi hanno chiesto un confronto nella giornata di sabato 21 gennaio alla dirigenza.

Juventus, classifica dopo la penalizzazione La Juventus sprofonda in classifica con la penalizzazione inflitta. La corte d’appello della Figc ha deciso per 15 punti di penalizzazione per il club bianconero, “da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva“. In questo modo, i bianconeri passano dal terzo posto, che occupavano assieme all’Inter, al decimo a quota 22 punti, in coabitazione con Empoli e Bologna. Dunque, la Juventus sarebbe fuori sia dalla corsa scudetto sia da quella europea, a meno di miracoli sportivi. Difficile, vista la stagione già complicata della squadra di Allegri. Le reazioni dei giocatori bianconeri Dopo la notizia della penalizzazione, qualche giocatore bianconero ha condiviso la propria reazione per mandare un messaggio all’esterno. Perin ha soltanto postato sui social una foto di squadra raccolta insieme in un abbraccio. Fagioli ha scritto: “Più forti e pronti che mai”, mentre Bonucci è stato il primo e ha commentato con “Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada”. Danilo anche ha deciso di pubblicare una foto di squadra sui social. Ha colpito anche il duro sfogo di un ex giocatore e capitano come Claudio Marchisio: “Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società”. LEGGI ANCHE: Juventus, penalizzazione dura per il caso plusvalenze: annunciato il ricorso