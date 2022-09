Federer e Nadal in doppio per l’ultima sfida dello svizzero: dove e a che ora vedere la gara

Federer e Nadal in doppio insieme per l’ultima gara del tennista svizzero. L’annuncio è arrivato dallo stesso Federer in conferenza stampa che ha dichiarato che giocherà solo quest’ultima gara della competizione Laver Cup. Si tratterà di un match storico.

Federer e Nadal in doppio per l’ultima sfida dello svizzero

Roger Federer ha annunciato che la sua ultima partita di tennis sarà nella serata di venerdì 23 settembre 2022.

La notizia è stata data dal tennista svizzero che ha dichiarato che la sua ultima gara sarà insieme in un doppio con l’avversario di sempre Rafael Nadal. “E’ speciale poter giocare con Rafa ancora una volta. Sono sicuro che sarà meraviglioso” ha detto Federer. Il tennista svizzero partecipa solo per questa gara alla quinta edizione della Laver Cup, la competizione che mette di fronte il Team Europe e il Team World.

“Dopo tutte le cose incredibili che abbiamo condiviso dentro e fuori dal campo, far parte di questo momento storico sarà per me qualcosa di incredibile e indimenticabile- ha dichiarato Federer in conferenza stampa- Spero di aver la condizione per fare un buon match e spero che insieme possiamo fare un bello spettacolo e magari vincere una partita. Spero che il pubblico sosterrà molto e si divertirà. Essere in campo, avere Roger al mio fianco sarà qualcosa di molto speciale e ne sono molto felice”.

Dove e a che ora vedere la gara

L’ultima partita di Federer insieme a Nadal potrà essere seguita sia in televisione sia in streaming. Il match dovrebbe iniziare verso le 21:30 e seguirà la sfida tra il britannico Andy Murray e l’australiano Alex De Minaur. L’evento è visibile in diretta ed esclusiva su Eurosport all’interno delle piattaforme Sky, Now, Discovery + e il player di Eurosport.

