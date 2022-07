Calciomercato, Joao Pedro ceduto al Fenerbache: annuncio, cifre, stipendio

Calciomercato, Joao Pedro ceduto al Fenerbache. Il duttile attaccante brasiliano lascia il Cagliari dopo otto stagioni. L’ex capitano dei rossoblù firma un contratto di tre anni. I saluti e i ringraziamenti dei sardi: “Rendiamo omaggio a un giocatore che è entrato a far parte della storia del Cagliari”.

Joao Pedro ceduto al Fenerbache, addio al Cagliari dopo otto stagioni

Dopo otto anni, 255 presenze e 84 goal le strade di Joao Pedro e del Cagliari si separano.

L’attaccante italo-brasiliano non proseguirà la sua esperienza in Sardegna dopo la retrocessione in serie B della squadra: è ufficialmente un giocatore del Fenerbache. La notizia è confermata dall’annuncio ufficiale dei rossoblù: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Joao Pedro che si trasferisce al Fenerbahce a titolo definitivo. Otto stagioni insieme. Il Club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari.

Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù, dopo il mito Gigi Riva, ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando in totale 270 partite in rossoblù. Auguri per il tuo futuro, Joao“.

Joao Pedro è solo l’ultima cessione importante di una campagna di rinnovamento della squadra condotta dal direttore sportivo Stefano Capozzucca.

Nelle scorse settimane hanno lasciato il club diversi giocatori di spicco, tra cui il portiere Alessio Cragno e il difensore Andrea Carboni, ceduti al Monza, e il giovane terzino Raoul Bellanova, nuovo giocatore dell’Inter.

Le cifre dell’affare: prezzo, contratto, stipendio

Joao Pedro si prepara quindi alla sua prima esperienza nella massima serie turca. L’attaccante classe 1992 ha firmato un contratto fino al 2025 con il Fenerbache, tre anni durante i quali guadagnerà 2.5 milioni a stagione.

Il Cagliari riceve 5 milioni di euro, più 1.5 milioni di bonus. Il giocatore si era recato ad Istanbul per sostenere le visite mediche già martedì scorso, ma l’ufficialità dell’operazione è stata annunciata solo nella serata di giovedì 21 luglio.