Francia-Polonia, probabili formazioni: dove vederla, a che ora, pronostici

Francia-Polonia, pronostici e probabili formazioni. Si avvicina la terza partita degli ottavi dei Mondiali 2022 in Qatar. Chi scenderà in campo? I campioni in carica, guidati da Mbappé e Griezmann, si preparano ad affrontare la Polonia di Milik e Lewandowski.

La seconda giornata degli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar parte con lo scontro tra Francia e Polonia. Le due nazionali si affronteranno oggi pomeriggio allo stadio Al Thumama, giocandosi il passaggio di turno.

La vincitrice se la vedrà ai quarti di finale con una tra Inghilterra e Senegal, in campo questa sera alle 20. Ecco le probabili formazioni di Francia e Polonia.

La Francia, dopo il doloroso turnover con la Tunisia, che si è tolta una soddisfazione vincendo 1-0, scenderà in campo con tutti i titolari. Deschamps non vuole rischiare altri capitomboli e torna alla formazione più rodata per i campioni in carica. Di nuovo Giroud al centro dell’attacco, con il terrificante tridente formato da Mbappé, Dembelé e Griezmann a supporto.

L’unico ballottaggio è in difesa, dove Koundé e Pavard si giocano il posto da titolare nel ruolo di terzino destro. Tante certezze anche per la Polonia di Michniewicz, che si affida alla coppia d’attacco formata da Lewandowski e Milik. Szczesny in porta e Glik guideranno la difesa, mentre la mediana sarà affidata a Zielinski e Krychowiak.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Secondo i pronostici, la Francia parte ovviamente favorita. I campioni in carica sono agguerritissimi e non hanno intenzione di scivolare ancora dopo la sconfitta con la Tunisia. D’altro canto la Polonia vuole provare l’impresa, sebbene siano pochi i bookmaker disposti a crederci: la vittoria degli uomini di Michniewicz è data a 12 da Sisal. Il destino della nazionale polacca è nei piedi di Lewandowski, in una squadra finora molto povera dal punto di vista offensivo.

Dove vedere la partita e a che ora

Il match tra Francia e Polonia sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Per far spazio alla partita, il consueto appuntamento settimanale con Domenica In terminerà prima del previsto, alle 15.30. Alle 15.40 avrà inizio lo show pre-partita, mentre il fischio d’inizio avverrà alle 16 in punto. Sarà inoltre possibile seguire gli ottavi in diretta streaming su RaiPlay.