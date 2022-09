Insigne a Toronto, problemi di famiglia per l’attaccante: l’annuncio del club

Insigne a Toronto sta vivendo un periodo non semplice dal punto di vista personale. Salterà infatti la prossima partita in programma.

Insigne a Toronto non sta attraversano un felice periodo sul piano personale. Dal punto di vista calcistico l’attaccante sta facendo la differenza con le sue giocate e gol, anche se si è ancora distanzti dalla zona playoff. Poi, ecco un inconveniente familaire.

Insigne a Toronto, problemi di famiglia per l’attaccante

Lorenzo Insigne non sta attraversando un periodo felice sul piano personale e privato. Se dal punto di vista calcistico sta dando una grossa mano con i suo gol e giocate al club, c’è però qualcosa che non va in famiglia.

Manca poco alla fine del campionato con il Toronto lontano dalla zona playoff. Inoltre, l’attaccante campano dovrebbe saltare la prossima partita contro l’Atlanta United, in programma domenica all’1.30 (notte italiana).

L’annuncio del club

Secondo quanto raccolto e diffuso da TFC Talk, l’ex capitano del Napoli “sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà. Per rispetto della famiglia Insigne, non diremo altro”. L’azzurro è mancato anche all’allenamento di giovedì e il suo amico e compagno di squadra Criscito, informa sempre TFC Talk, gli è stato vicino in questi giorni, saltando anche lui la seduta di lavoro con il Toronto.

In seguito, è arrivata anche una nota ufficiale del club: “Lorenzo Insigne – è il comunicato ufficiale del club nordamericano – sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo”.

LEGGI ANCHE: Insigne e Bernandeschi segnano ancora con il Toronto ma non basta per vincere. Che flop: i Playoff sono lontani