Icardi al Galatasaray, accordo vicino e le cifre dell’operazione tra il club turco e Psg

Icardi al Galatasaray: ultimi giorni di calciomercato che in Turchia è ancora aperto. C’è ancora tempo per sistemare giocatori in esubero come il caso dell’attaccante argentino che non è più gradito al Parco dei Principi.

Icardi al Galatasaray, accordo vicino

C’è ancora tempo per la chiusura del calciomercato turco( 8 settembre) e così va avanti la trattativa per il passaggio al Galatasaray dell’attaccante argentino Mauro Icardi. L’accordo sembra davvero essere a un passo.

Icardi non ha ricevuto nessuna offerta importante in questa finestra estiva di mercato e dunque dovrà accontentarsi del club turco, visto che non è per niente voluto e desiderato al Parco dei Principi.

Le cifre dell’operazione tra il club turco e Psg

Il trasferimento di Icardi dal Paris Saint Germain al Galatasaray dovrebbe avvenire sulla base di un prestito gratuito per un anno, fino a giugno 2023 con lo stipendio che sarà in parte pagato dai parigini (si parla di cinque milioni di euro netti su un totale di 8), e al termine della stagione da poco iniziata, il calciatore farà ritorno al Parco dei Principi visto che il Galatasary sembrerebbe non avere alcuna opzione d’acquisto.

Secondo quanto emerso in queste ultime ore, rilanciato da La Gazzetta dello Sport, L’Equipe e la stampa turca, il trasferimento e l’accordo tra tutte le parti in causa sarebbe davvero vicino alla conclusione con una telenovela di mercato rimandata alla prossime estate.

