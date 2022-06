Tutti pazzi per i difensori centrali, i veri pezzi pregiati del calciomercato

Tutti pazzi per loro. Alludiamo ai difensori centrali diventati i veri pezzi pregiati del calciomercato. E in Serie A c’è grande abbondanza di specialisti nel ruolo. Ecco perché tante trattative sono pronte a infiammarsi intorno ai loro nomi. D’altronde trovare un centrale forte a prezzi abbordabili è merce rarissima di questi tempi.

Il Psg punta Milan Skriniar

Lo sa bene anche il Paris Saint Germain che ha tanti denari e cerca un top nel ruolo.

Per questo i transalpini stanno facendo rotta su Milano, sponda Inter, per accaparrarsi Milan Skriniar. Offerti 60 milioni per lo slovacco, ma i nerazzurri ne vogliono almeno 70 per far partire il colosso difensivo.

L’Inter su Milenkovic

In uscita dal club di viale della Liberazione anche Stefan De Vrij: i possibili sostituti potrebbero essere Gleison Bremer e Nikola Milenkovic che permetterebbero a Suning di ringiovanire il pacchetto difensivo abbassando il monte ingaggi.

Il tutto mantenendo super competitiva la formazione allenata da Simone Inzaghi. Milenkovic costa 15 milioni e la Fiorentina può cederlo onde evitare di perderlo a zero, mentre il Torino per il brasiliano chiede 35-40 milioni. Lavori in corso, ma Marotta resta fiducioso visto che può partire dal sì di Bremer che ha già trovato l’accordo con l’Inter per un quinquennale da 3 milioni annui e vede solo nerazzurro. Una sorta di promesso sposo e sappiamo quanto conti la volontà del giocatore nel mercato di oggi.

La Juve spera di blindare Mathiijs De Ligt

Mercato centrali che tiene banco anche dalle parti della Continassa, dove la Juventus spera di poter blindare al più presto uno dei suoi big. Parliamo di Mathiijs De Ligt, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club juventino. La Vecchia Signora non può permettersi di perdere un altro pezzo da novanta, dopo l’addio di capitan Chiellini: per questo, sta facendo di tutto per trattenere il centrale olandese, nel mirino di diversi top club della Premier League a partire da Manchester United, Chelsea e Liverpool.

Il contratto dell’olandese scade nel 2024 e da luglio si arriva la clausola rescissoria da 125 milioni. Parti al lavoro per trovare una quadra, abbassando magari il prezzo della clausola.

Il Milan non ha mollato la presa per Sven Botman

Da un olandese all’altro: il Milan non ha mollato la presa per Sven Botman. Offerti 30 milioni al Lille che preferirebbe venderlo in Inghilterra e precisamente al Newcastle che offre 40 più 10 di bonus.

Il mercato della Juventus si incrocia con quello del Napoli di Luciano Spalletti. Infatti, il sogno dei tifosi bianconero per la retroguardia risponde al nome di Kalidou Koulibaly, totem della difesa partenopea che però non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Contatti in corso tra l’agente di KK, Fali Ramadani, che vorrebbe rispettare il contratto con il Napoli, nella speranza di continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Intanto gli azzurri stanno per definire l’acquisto di Leo Ositgard dal Brighton per circa 5 milioni di euro.