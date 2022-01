Juventus, Arthur nel mirino dell’Arsenal: parte già a gennaio?

Juventus, l’Arsenal punta ad Arthur. I Gunners sarebbero pronti a fare un’offerta per il centrocampista già a Gennaio. I bianconeri sono pronti ad ascoltare la proposta, ma non prima di aver trovato un sostituto.

Juventus, l’Arsenal vuole Arthur in prestito fino a giugno

Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio. L’Arsenal sta cercando di portare in Premier League il centrocampista brasiliano in questa finestra di mercato. Arthur veste i colori bianconeri dalla scorsa stagione, ma la sua esperienza a Torino è stata complicata da seri infortuni, Covid e dubbi tecnici.

L’allenatore Massimiliano Allegri ha assicurato di gradire l’apporto del giocatore ma, per il momento, non ha ancora puntato su di lui al 100%. Per questi motivi, il centrocampista non si opporrebbe a un trasferimento ai Gunners, dove troverebbe un nuovo ambiente, un campionato stimolante e un allenatore che lo stima, Arteta.

Per il momento, l’offerta presentata dall’Arsenal è quella del prestito di sei mesi, fino a giugno. La Juventus ascolta e resta in attesa.

I bianconeri preferirebbero cedere Arthur a titolo definitivo, o ottenere quantomeno un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, la Juventus non farà partire il brasiliano senza avere in mano un possibile sostituto.

LEGGI ANCHE: Azmoun: per la Juventus sarebbe il sostituto di Chiesa

Le opzioni se parte Arthur: nomi nuovi e vecchi pallini

I nomi in circolazione per il centrocampo bianconero sono tanti, un mix di novità e vecchie conoscenze da tempo nel mirino della Juventus.

Negli ultimi giorni è rispuntato il nome di Bruno Guimaraes, per il quale però il Lione non fa sconti: 45 milioni o non si fa niente. Cherubini è in cerca di un’alternativa meno costosa, che potrebbe essere un altro vecchio pallino: il portoghese del Lille Renato Sanches. Il versatile ex centrocampista del Bayern Monaco interessa anche al Milan, ma il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro. La Juventus continua poi a tenere d’occhio il 24enne svizzero Denis Zakaria, che veste i colori del Borussia M’gladbach.

Il contratto del giocatore scade a giugno 2022, ma la concorrenza è assai agguerrita. Manchester United, Bayern Monaco e Borussia Dormund sono pronte a dar battaglia. Non tramontano le opzioni Corentin Tolisso e Axel Witsel, anche loro in scadenza.