Giammarco Pozzecco, chi è: vita privata, moglie e figli del possibile nuovo allenatore dell’Italbasket?

Giammarco Pozzecco è un allenatore di basket italiano che in queste ore potrebbe firmare un contratto importante con la Federazione Italiana Italbasket.

Giammarco Pozzecco, chi è: vita privata

Giammarco Pozzecco è nato a Gorizia il 15 settembre 1972. La sua vita è il basket sia da giocatore sia da allenatore. Ha iniziato tra i professionisti nel 1991 con la maglia della Pallacanestro Udine in serie B1. Nel 1993 approda in serie A con Livorno, poi arriva la Pallacanestro Varese e vince il Campionato italiano e la Supercoppa nel 1999 oltre a partecipare all’ultimo McDonald’s Championship a Parigi.

Nel 2022 dopo aver provato ad inserirsi nel basket americano torna in Italia e firma per la Fortitudo Bologna. Da segnalare anche l’esperienza in Nazionale.

Da allenatore ha fatto diverse esperienze ma l’ultima importante è alla Dinamo Sassari. Con il team sardo ha conquistato la FIBA Europe Cup.

Giammarco Pozzecco: moglie e figli

A lungo fidanzato con la nota pallavolista Maurizia Cacciatori, nell’estate del 2004, i due all’ultimo momento hanno annullato le programmate nozze.

Poi nel giugno 2021, ha sposato a sorpresa con un matrimonio segreto Tanya, ragazza spagnola, proveniente da Valencia.

Possibile nuovo allenatore dell’Italbasket

Pozzecco dovrebbe firmare un contratto con Italbasket fino al 2024. Addirittura Tuttosport e Gazzetta scrivono del suo possibile esordio il 25 giugno a Trieste contro la Slovenia il 25 giugno.

