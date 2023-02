Parla Galtier in vista di PSG-Bayern Monaco: “Messi tornerà ad allenarsi Lunedì”

A pochi giorni dalla ripresa delle coppe europee, ha rilasciato una conferenza stampa Cristophe Galtier, in vista di PSG-Bayern Monaco.

A pochi giorni dalla ripresa delle coppe europee, ha rilasciato una conferenza stampa Cristophe Galtier, in vista di PSG-Bayern Monaco, match di grande rilievo dal punto di vista europeo. Il tecnico francese si è detto preoccupato, sia per le diverse assenze che per la forza dell’avversaria.