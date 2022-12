Genoa, Gilardino è il nuovo allenatore ma a tempo: ecco i nomi per sostituire Blessin

Genoa, Gilardino è il nuovo allenatore a tempo dopo l'esonero nelle scorse ore del tecnico tedesco Blessin. Ecco gli altri nomi in lizza.

Genoa, Gilardino è il nuovo allenatore a tempo della squadra ligure. Nelle scorse ore è arrivato l’esonero dell’allenatore tedesco Blessin che aveva conquistato troppi pochi punti nelle ultime 5 gare. Dunque, la proprietà americana volta pagina e cerca un profilo più esperto. Tre sono i nomi che si fanno in particolare per sedersi sulla panchina del club ligure che non è troppo distanzte dalla zona retrocessione.

Genoa, Gilardino è il nuovo allenatore ma a tempo

Alexander Blessin ha finito il suo tempo sulla panchina del Genoa che ha deciso di esonerare l’allenatore tedesco. Troppo pochi i punti conquistati nelle ultime partite, 2 in 5 gare con la zona promozione distante 6 lunghezze. Per la gara di giovedì con il Sud Tirol sarà promosso, ad interim, Alberto Gilardino, allenatore della Primavera.

Ecco i nomi per sostituire Blessin

Sono tre i nomi in particolare che verranno presi in considerazione e studiati nei prossimi giorni.

Da Bjelica (ex Spezia) e Semplici, si è aggiunto ieri quello prestigioso di Claudio Ranieri. Secondo Telenord, Ranieri avrebbe già dato la sua disponibilità per sedersi e guidare la squadra ligure fin da subito. La proprietà americana si prenderà die giorni di riflessione per arrivare alla soluzione migliore.

