Sorteggi Champions League: dove vederli in tv e a che ora? Tutte le date della competizione

Sorteggi Champions League: dopo la fine dei preliminari, oggi 25 agosto prenderanno forma i gironi della massima competizione europea. L’Italia sarà rappresentata da Milan, Juventus, Inter e Napoli. Nessuna si trova nella quarta fascia ma sarà importante evitare alcune squadre nei gironi.

Sorteggi Champions League: dove vederli in tv e a che ora?

Dopo la fine dei preliminari di Champions League, oggi giovedì 25 agosto avranno luogo i sorteggi per stabilire i gironi della prossima massima competizione europea.

La cerimonia del sorteggio comincerà dalle ore 18 a Istanbul, Turchia e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming su Prime Video, Sky, su Canale 20 di Mediaset e sul sito ufficiale della Uefa. Occhio, ovviamente alle squadre italiane. Il Milan si trova in prima fascia, la Juventus in seconda mentre Inter e Napoli in terza.

Tutte le date della competizione

La fase a gironi della Champions League 2022-23 inizierà il 6/7 settembre.

La 2ª giornata è in programma il 13/14 settembre, la 3ª 4/5 ottobre, la 4ª 11/12 ottobre, la 5ª 25/26 ottobre, l’ultima 1/2 novembre. La finale si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.

