Tom Brady si ritira dalla Nfl: questa volta definitivamente. Ecco le sue parole e il video

Tom Brady ha annunciato definitivamente il suo addio alla Nfl. Dopo averci ripensato lo scorso anno, questa volta sembra essere la volta buona per lasciare il campo e dedicarsi ad altro. Virale sta diventando sui social il suo video di addio.

Tom Brady si ritira dalla Nfl: questa volta definitivamente

“Questa volta è per sempre”, con queste parole finisce definitivamente la carriera sportiva in Nfl del campione Tom Brady. Un anno fa circa aveva annunciato un primo ritiro, salvo poi ripensamenti. Brady lascia dopo 23 stagioni, unendo al record di longevità altri primati inarrivabili: 7 titoli Nfl vinti (mai nessuno come lui), 6 con i New England Patriots oltre a quello vinto due anni fa con i Buccaneers, il primato storico di yards di lancio (89.214) e di Td pass lanciati (649).

Sul suo futuro si è parlato anche di un’esperienza al Cinema. “Vedremo, fate delle offerte e vediamo cosa si può fare – ha detto il quarterback in un’intervista a Entertainment Online durante la prima del film ’80 For Brady’, in cui interpreta se stesso – Sto ancora cercando di capire, la prendo alla giornata. I miei amici mi dicono che il futuro accade un giorno alla volta, ecco cosa è la vita”.

Ecco le sue parole e il video

Sui social nelle scorse ore l’ex campione di Nfl ha pubblicato un video per annunciare il suo ritiro definitivo. “Vi ringrazio per il sostegno, vi ringrazio per avermi consentito di vivere il mio sogno”, ha dichiarato Brady.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

