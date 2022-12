Francia-Argentina, probabili formazioni della finale: dove vederla, a che ora, pronostici

Francia-Argentina, pronostici e probabili formazioni della finale. Manca pochissimo all’ultimo match dei Mondiali 2022 in Qatar. Chi scenderà in campo? I campioni in carica, guidati da Mbappé e Griezmann, sfidano l’Argentina di Leo Messi, in cerca del suo primo trionfo mondiale.

Francia-Argentina, probabili formazioni e pronostici della finale dei Mondiali 2022

Oggi va in scena l’ultimo atto dei Mondiali 2022 in Qatar. Francia e Argentina si scontrano nella finalissima, con in palio la Coppa del Mondo.

Per la Nazionale di Deschamps è un occasione di fare la storia e di conquistare due titoli mondiali consecutivi. Gli uomini di Scaloni, d’altra parte, sono determinati a regalare a Lionel Messi il suo primo titolo mondiale.

Nonostante il panico dei giorni scorsi causato dall’influenza del cammello, la Francia è pronta a schierare tutti i titolari. Sembra essersi ripreso del tutto Rabiot, che dovrebbe entrare in campo dal primo minuto. Le principali minacce per l’Argentina sono nel reparto avanzato, dove è confermato il travolgente tridente formato da Mbappé, Griezmann e Dembelé, che supporteranno Giroud unica punta centrale.

Anche Scaloni si affida all’usato sicuro, sebbene ci siano ancora dubbi sul modulo. Due schieramenti possibili per l’Argentina, che potrebbe optare per un 4-3-3 o un 3-5-2. Leo Messi è ovviamente intoccabile, giocherà davanti insieme a De Paul e J. Alvarez. Al centro è pronto un altro centrocampista della Juve, Leandro Paredes, titolare nella sera più importante di questi Mondiali.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Acuna, Romero, Otamendi, Molina; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, J. Alvarez, De Paul.

Per gli albicelesti questa è la sesta finale dei Mondiali. In caso di vittoria l’Argentina alzerà la sua terza Coppa del Mondo, ma una sconfitta li renderebbe la squadra con più sconfitte in una finale mondiale, al pari della Germania. Nel corso della loro storia Francia ed Argentina si sono affrontate ben 12 volte.

Il bilancio, per il momento, favorisce gli uomini di Scaloni: 6 vittorie contro le 3 dei francesi, condite da tre pareggi. Sarà una lotta serrata tra due squadre che hanno dominato la competizione. Neanche i bookmaker si sbilanciano: entrambe le squadre sono quotate a 1.9 su Sisal.it.

Dove vedere la partita e a che ora

La finalissima tra Francia e Argentina sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16, allo Stadio Lusail di Doha.

Prima della partita è previsto un breve pre-show, che avrà inizio alle ore 15.40. Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su RaiPlay.