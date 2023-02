Sassuolo-Atalanta, Gasperini sull’attenti: “Non è squadra da bassa classifica”

A poche ore dalla partita tra Sassuolo e Atalanta, Gasperini suona la carica ma avverte anche la squadra, visto che gli avversari sono temibili. In vista della 21° giornata di Serie A, il club bergamasca dovrà fare attenzione all’insidiosa trasferta.

Si prevedono diversi gol, tra due squadre votate all’attacco.

Gasperini sulla gara Sassuolo-Atalanta

La trasferta a Reggio Emilia preoccupa Gian Piero Gasperini, che conosce i pregi dei suoi giocatori, ma sa anche quali sono i loro difetti. In più i neroverdi sono ancora galvanizzati dall’ottima vittoria a San Siro per 2-5 e questo dimostra quanto i neroverdi siano un’avversaria da non sottovalutare.

Lo stesso tecnico della Dea ha ammesso la pericolosità degli avversari:

“Il 5-2 in casa del Milan è stato eclatante, anche se il Sassuolo ha una classifica piuttosto bassa a dispetto di prestazioni di assoluto livello. Anche all’andata contro di noi, nonostante la sconfitta, aveva dimostrato gioco di squadra e qualità individuali notevoli. Se ne fai 5 anche a una squadra in difficoltà significa che hai valori importanti”.

Il mister piemontese si è poi soffermato sulla situazione dei suoi giocatori:

“Devo recuperare al meglio Zapata e Muriel. Duvan ha recuperato fisicamente, Luis sa cosa deve fare e come regolarsi per recuperare la condizione di novembre prima della sosta. C’è bisogno che loro due e anche Pasalic stiano bene, siano in grado di dare un apporto importante. Non c’è niente di statico, è tutto molto dinamico, anche sul tridente: magari domani uno di questi fa gol e assist e cambia di nuovo tutto, anche a livello di titolari”. Vista la situazione, l’Atalanta dovrà prepararsi al meglio per l’anticipo serale di Sabato 4 Febbraio 2023, che andrà in scena alle ore 20:45 presso il MAPEI Stadium di Reggio Emilia.