Formula 1, GP Olanda: griglia di partenza, a che ora e dove vedere la corsa

Formula 1, GP Olanda: domenica 4 settembre va in scena la gara del Gran Premio di Zandvoort. Ecco tutte le info della corsa.

Formula 1, GP Olanda: tutto pronto per la gara a Zandvoort. La griglia di partenza vede Verstappen davanti a tutti ma con le due Ferrari di Leclerc prima e Sainz dopo ad inseguire per provare a vincere la gara e portare quanti più punti possibili al Cavallino.

Formula 1, GP Olanda: griglia di partenza

Domenica 4 settembre è in programma la gara di Formula 1 sul circuito di Olanda a Zandvoort.

Nella griglia di partenza al primo posto parte Verstappen con le due Ferrari che inseguono subito dopo per provare a vincere questa gara. Ecco di seguito la griglia completa di partenza:

Prima fila

Max Verstappen (OLA/Red Bull) Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Seconda fila

Carlos Sainz Jr (SPA/Ferrari) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Terza fila

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) George Russell (GBR/Mercedes)

Quarta fila

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)

Quinta fila

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Sesta fila

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Settima fila

Fernando Alonso (SPA/Alpine-Renault) Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

Ottava fila

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

Nona fila

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Decima fila

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

A che ora e dove vedere la corsa

La gara di Formula 1 sul circuito olandese è possibile seguirla in diretta sui canali di Sky mentre sarà possibile vedere in differita la corsa in chiaro su TV8 alle ore 18. Alle 15, la gara della Formula 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K raccontata da Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

