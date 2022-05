Finale Champions 2022: dove vederla in tv, quando gioca e biglietti della partita

Finale Champions 2022: sono state decise le due squadre che scenderanno in campo nella finalissima della coppa dalla grande orecchie. Saranno il Real Madrid di Ancelotti e il Liverpool di Klopp.

Finale Champions 2022: dove vederla in tv e quando gioca

La finale di Champions League si giocherà tra Real Madrid e Liverpool e avrà luogo allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi, sabato 28 maggio 2022. L’impianto, situato appena fuori la città, ha una capienza di oltre 80.000 spettatori ed è uno dei più grandi stadi d’Europa.

Il match sarà visibile in diretta tv in chiaro gratis su Canale 5 e via satellite su Sky Sport. Possibile seguire la partita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o tramite quella a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo o su NOW.

Come comprare i biglietti della partita

La Uefa aveva fatto un comunicato con le date disponibili per comprare i biglietti della finale di Champions League direttamente sul suo sito istituzionale.

“La vendita dei biglietti per la finale di UEFA Champions League 2022 è iniziata esclusivamente su UEFA.com il 20 aprile alle 14:00 CEST e si concluderà il 28 aprile alle 14:00 CEST”.

Inoltre, la Uefa ha deciso che saranno applicati sconti su tutti i biglietti di categoria 3 e categoria 4 a disposizione delle squadre finaliste, a seguito di una richiesta di modifica del sistema di assegnazione avanzata proprio dalle squadre che hanno partecipato alle semifinali della competizione.

In più, i vertici Uefa hanno deciso di distribuire oltre 10mila biglietti gratuiti ai tifosi delle due squadre finaliste.

