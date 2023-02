Calcio, Hakimi accusato di violenza sessuale

Il mondo del calcio continua a far parlare di sé, anche se tratta argomenti completamente lontani da quelli legati al rettangolo verde. Hakimi, terzino del PSG, deve infatti rispondere ad un’accusa di violenza sessuale.

A denunciarlo una ragazza di 23 anni, la quale ha raccontato la vicenda.

Violenza sessuale: accusato Hakimi

Una notizia che lascia tutti a bocca aperta ma che, ultimamente, non è più così inattesa. Di recente, infatti, altri due calciatori sono stati accusati di fatti simili. Dal più famoso Dani Alves al meno conosciuto Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano.

Stavolta il “protagonista” dell’accaduto è Achraf Hakimi. Il difensore della nazionale marocchina – e del PSG – si ritrova così ad essere accusato di violenza sessuale, come trapelato dal giornale francese Le Parisien.

A segnalarlo la stessa presunta vittima, ovvero una ragazza di 23 anni che si è recata presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, un comune che si trova a sud-est di Parigi, raccontando quanto successo. Secondo le dinamiche, la ragazza sarebbe stata contattata dallo stesso giocatore tramite i social verso la metà di Gennaio. Dopodiché i due avrebbero parlato e il 25 Febbraio lei si sarebbe mossa verso la sua abitazione, a Boulogne, prendendo un Uber che lo stesso Hakimi aveva chiamato per lei. In quell’occasione lei denuncia di aver ricevuto uno stupro.

La 23enne ha esposto i fatti alla polizia, dicendo che all’interno della casa il calciatore 24enne l’avrebbe baciata sulle labbra per poi alzarle il vestito e baciarle il seno, sebbene lei opponesse resistenza. Il talento classe ’98 – secondo quanto dichiarato dalla giovane – avrebbe poi continuato. La ragazza ha poi dichiarato di essere riuscita a liberarsi con un calcio ed essere fuggita dalla casa, chiamando un suo amico per farsi venire a prendere.

Hakimi, out per un infortunio muscolare da circa 15 giorni, tra l’altro è anche da solo nella propria abitazione, perché la sua famiglia (composta da moglie e figli) si trova a Dubai in vacanza. Una situazione da analizzare, per capirne le dinamiche e confermare o smentire quanto detto.