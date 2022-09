Maignan, infortunio in Nazionale: ecco cos’è successo e quando rientra

Maignan, infortunio per il portiere del Milan durante la partita con la sua Nazionale. Atteso a Milanello per approfondimenti ulteriori.

Maignan, infortunio in Nazionale: il portiere del Milan si è fermato durante l’intervallo della partita con la sua Francia. Da capire l’entità della botta presa. A Milanello già sono tutti preoccupati anche a causa dei problemi riscontrati da altri giocatori del Milan che hanno dovuto rinunciare alla convocazione delle rispettive Nazionali.

Maignan, infortunio in Nazionale: ecco cos’è successo

Mike Maignan si è fermato nell’intervallo della sfida di Nations League tra Francia e Austria.

Non una buona notizia per il Milan e Pioli che dovrà adesso attendere il rientro del portiere per sincerarsi delle sue condizioni. Per lui si è trattato di un problema al polpaccio sinistro.

Deschamps ha intanto annunciato che l’estremo difensore del Milan non prenderà parte alla sfida contro la Danimarca, sempre per la Nations League, in programma domenica 25 settembre. Come lui Joules Koundé, difensore del Barcellona, pure lui sostituito per problemi fisici: “Entrambi non sono disponibili per la partita con la Danimarca.

Non verranno a Copenhagen per nulla”.

Quando rientra

Sicuramente è a rischio la sfida contro l’Empoli della prossima giornata di Serie A per Maignan. Il Milan con molta probabilità dovrà già rinunciare a Theo Hernandez e Sandro Tonali. Un bel problema che non ancora può essere definito finché non rientrano tutti a Milanello per accertamenti approfonditi.

