Claudio Lotito dal Senato è attesa la decisione su un seggio elettorale

Lotito, dal Senato si attende la decisione sul seggio elettorale del 2018. Il presidente della Lazio rivendica il seggio. Non fu eletto e fece il ricorso.

Lotito dal Senato è attesa la decisione su un seggio elettorale

Si decide su Claudio Lotito senatore che rivendica un seggio elettorale del 2018. Il patron della Lazio si candidò per Forza Italia in un collegio campano, ma quel seggio venne assegnato al parlamentare Vincenzo Carbone: Lotito presentò reclamo per un errore di calcolo. Reclamo accolto.

Il presidente della Lazio, cui la Giunta per le elezioni ha già dato ragione “in primo grado”, ha dovuto aspettare più d’un anno prima di vedersi fissare la seduta in Aula necessaria a decidere una volta per tutte, con voto segreto, la contesa sul collegio Campania 2. Candidato in una delle liste plurinominali in quota Forza Italia, Lotito sostiene d’essere rimasto vittima d’un errore di calcolo nell’attribuzione dei seggi e perciò rivendica, con tanto d’avvocati al seguito, il diritto di occupare quello assegnato al senatore Vincenzo Carbone, forzista come lui, ora però passato a Italia Viva.

LEGGI ANCHE: Guai a dare per morto Claudio Lotito: risorge sempre (più forte di prima)

La diretta da seguire dal Senato

Al Senato la discussione sulla relazione della giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, che ha accolto i ricorsi del patron della Lazio Claudio Lotito e dell’ex parlamentare azzurro Michele Boccardi per il riconoscimento della loro elezione al Senato, nel 2018.