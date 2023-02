Europa League: Nantes-Juventus, probabili formazioni

Sarà un Giovedì intenso per molte squadre italiane impegne nelle rispettive coppe: ovvero Europa League e Conference League. Partita che merita una menzione d’onore è quella di Nantes-Juventus con le probabili formazioni che verranno esposte in seguito. I francesi sono riusciti a strappare l’1-1 all’andata e possono dunque giocarsi le proprie carte con l’obiettivo di passare il turno. I bianconeri hanno l’obbligo di non fallire questa occasione.

Una gara molto delicata.

Le probabili formazioni di Nantes-Juventus

Uno spareggio, quello di Europa League, che sembra valere molto di più, in particolare per i bianconeri. La Juventus, favorita sul Nantes, all’andata non ha saputo chiudere i conti e ha poi subito il gol del pareggio, pur recriminando un rigore (netto) nei minuti finali. Ma adesso questo poco importa, perché le due compagini avranno lo stesso obiettivo. Il Nantes, in casa, non ha nulla da perdere rispetto alla Vecchia Signora che, con l’uscita anzitempo dalla competizione europea, ipotecherebbe una stagione fallimentare, a causa anche della penalizzazione in Serie A.

Di seguito, allora, le probabili formazioni di Nantes-Juventus, seppur ancora in forse:

NANTES (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed.

Allenatore: Antoine Kombouaré.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Medesimo modulo ma forze in campo differenti, per una sfida che potrebbe rivelarsi diversa da quella dell’andata. I bianconeri dovrebbero prendere da subito in mano le redini del match, mentre i francesi punteranno al contropiede. A giocare nella stessa serata anche Roma-Salisburgo per l’Europa e Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga per la Conference League.

Si scende in campo Giovedì 23 Febbraio 2023 ore 18:45, teatro dell’incontro è lo Stadio della Beaujoire di Nantes. La partità non verrà trasmessa in chiaro e gli unici canali disponibili sono quelli di Sky e DAZN per i soli abbonati ai due servizi.

