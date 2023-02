Crisi Salernitana, parla Candreva: “Momento complicato”

Se la Serie A sta sorridendo a molte delle big, lo stesso non si può dire per alcune “piccole” che hanno obiettivi diversi. Tra queste c’è la Salernitana che può vantare su alcuni giocatori d’esperienza come Candreva. La spinta dell’ex Lazio e Juventus non sembra però bastare, perché la compagine campana sta vivendo una profonda crisi.

La corsa alla salvezza comincia infatti a farsi complicata.

Candreva sulla Salernitana

Dalle tre sconfitte consecutive alla classifica che si accorcia, la Salernitana non può dirsi di certo sicura della propria permanenza in Serie A e nemmeno tanto soddisfatta. L’ultima vittoria risale al 27 Gennaio contro il Lecce, match terminato 1-2. Dopodiché tre sconfitte di fila e zero gol fatti, al fronte dei sei subiti. Un secco 0-3 contro la Juventus di Allegri, lo scontro diretto perso contro l’Hellas Verona (per 1-0) e il ko contro la Lazio, per merito della doppietta di Immobile.

Questo rallentamento porta la Salernitana ad occupare la 16esima posizione in classifica con 21 punti, con appena 4 lunghezze a distanziarli proprio dagli scaligeri, terzultimi. Tra le due compagini si piazza lo Spezia, a sua volta in pericolo.

A parlare della condizione psico-fisica del club è stato Candreva, tramite intervista rilasciata al Corriere dello Sport:

“Non è un momento facile: c’è stato il cambio in panchina e gli ultimi risultati non sono stati positivi. Ma dobbiamo cambiare rotta per non finire nelle sabbie mobili. Abbiamo bisogno di entusiasmo, tranquillità e lavoro. Dobbiamo assimilare ciò che ci chiede il nuovo mister, ma dobbiamo anche essere un blocco unico. Da questa situazione si esce facendo fronte comune: noi in campo, i tifosi sugli spalti. La squadra percepisce la spinta dell’Arechi e gli avversari devono avvertire questa pressione con un pizzico di timore. È chiaro, tocca a noi trascinare la gente con le prestazioni e con i risultati“.

Grazie alla sua esperienza e affidbailità, Antonio Candreva è sicuramente uno dei calciatori più talentuosi e maturi della rosa. Proprio lui suona la carica ai ragazzi, in vista della 24° giornata di Serie A, dove la Salernitana affronterà il Monza.