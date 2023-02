Nantes-Juventus, parola ad Allegri: “Ci giochiamo tutto in casa loro”

Il ritorno di Nantes-Juventus per Allegri è come una finale, come fosse una fetta di stagione, da vincere assolutamente.

Momento forse già cruciale per la stagione della Vecchia Signora. I 15 punti di penalizzazione in Serie A hanno costretto la società bianconera a ridisegnare i propri progetti. L’Europa League adesso vale molto di più, così come la Coppa Italia. Sia per una questione economica che di prestigio e obiettivi. Pertanto, il ritorno di Nantes-Juventus per Allegri è come una finale, da vincere assolutamente.