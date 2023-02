DAZN, la nuova offerta per riconquistare gli abbonati

Con l’obiettivo di riconquistare i propri abbonati e fidelizzare gli utenti, DAZN si rilancia con una nuova offerta. Nelle ultime settimane diversi clienti hanno disdetto il proprio abbonamento e altri sembrano in procinto di seguire quella strada.

La ragioni principale è il servizio non sempre preciso e coerente, che non permette dunque di assistere a tutte le partite.

Nuova offerta DAZN

La piattaforma DAZN – che offre un servizio a pagamento per guardare in streaming partite di calcio e altri eventi sportivi – cerca di rilanciare con una nuova offerta. L’obiettivo è quello di far tornare i diversi utenti che hanno disdetto – di recente – l’abbonamento, applicando uno sconto.

Seguita principalmente per il calcio, la piattaforma trasmette le gare di Serie A e Serie B e molte sfide dei campionati stranieri, come quelli della Liga. Non mancano approfondimenti, rubriche e interviste e tante altre curiosità legate al mondo del calcio. Ma, al di là di questo sport, vengono trattate tante altre discipline. Purtroppo in diverse occasioni è mancato il servizio, con il sito non disponibile alla visione oppure con una visione a rilento e in “differita”.

Nonostante siano problematiche su cui si lavora, DAZN cerca comunque di recuperare un po’ di clienti ed è dunque pronta a offrire una nuova proposta. Per la stagione 2023/24 l’abbonamento sarà di 20,99 € al mese, invece di 29,99 €. Si tratta così di uno sconto del 30% che vale però soltanto per chi ha già un contratto sottoscritto con il “piano standard”.

L’offerta può risultare molto allettante per gli utenti che masticano il calcio e che, nel fine settimana, si lasciano andare ad una maratona di incontri. Una proposta che potrebbe avere un buon riscontro, soprattutto perché ha una scadenza: infatti il termine ultimo per aderirvi è il 14 Febbraio 2023. Questo garantirebbe già degli abbonati assicurati per la nuova stagione.

