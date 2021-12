Lombardia, prenotazioni terza dose per 16/17enni. La regione vuole rispondere con l'unica arma a disposizione contro l'aumento dei contagi

Lombardia, prenotazioni terza dose per 16/17enni: da lunedì 27 dicembre è disponibile la piattaforma della regione per i ragazzi. L’annuncio è arrivato il giorno di Natale dalla vicepresidente ed assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti.

Lombardia, prenotazioni terza dose per 16/17enni

Da lunedì 27 dicembre sono iniziate le somministrazioni della terza dose di vaccini anti Covid per i 16/17enni in Lombardia. Ad annunciarlo, nel giorno di Natale, è stata la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti.

La dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15, come prevede la circolare del ministero della Salute.

Dunque, la Lombardia non si ferma e mette a disposizione il portale per permettere ai ragazzi di prenotare la terza dose. Mentre i contagi aumentano, la regione vuole rispondere con l’unica arma a disposizione.

In Lombardia, l’ultimo bollettino ha registrato 4.581 i nuovi contagi Covid a fronte di 34.639 tamponi.

Nelle 24 ore precedenti erano stati segnalati altri 15 decessi, rispetto a quelli registrati il giorno prima (38). Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono così arrivati a 34.940. Sono comunque aumentati i pazienti Covid nei reparti, mentre resta invariato il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (178).

Come si effettuano le prenotazioni

Sui social ufficiali della regione Lombardia si possono leggere tutte le informazioni indispensabili per seguire l’iter di prenotazione.

“A partire da oggi, lunedì 27 dicembre, possono prenotare la terza dose (booster) di vaccino anti Covid-19 anche i cittadini appartenenti alla fascia di età 16-17 anni. Rimangono aperte le prenotazioni per tutti i cittadini over 18 e le categorie che potevano già accedere”.

Per maggiori info: http://reglomb.it/ExGi50GQ4OQ Per prenotare online: http://reglomb.it/bSpZ50GQ4OO