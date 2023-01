Dani Alves in carcere per molestie sessuali, parla la vittima

Dani Alves è in carcere per molestie sessuali e la stessa vittima ha rilasciato la sua dichiarazione, avvalorando quanto già denunciato.

Gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti per il mondo del calcio. Non soltanto per situazioni legate alla società della Juventus, ma anche per motivi molto più gravi, che non dovrebbero mai verificarsi. Dani Alves infatti è in carcere per molestie sessuali e la stessa vittima ha rilasciato la sua dichiarazione, avvalorando quanto già denunciato.