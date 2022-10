Atp 500 di Vienna, dove vedere in tv e in streaming il torneo di tennis: chi sono gli italiani in gara

Atp 500 di Vienna: tutto è pronto per la settimana di tennis internazionale che prenderà il via lunedì 24 e terminerà domenica 30 ottobre. Al torneo prenderanno parte anche alcuni atleti italiani che proveranno a portare a casa la vittoria.

Atp 500 di Vienna, dove vedere in tv e in streaming il torneo di tennis

Prende il via il torneo ATP 500 “Erste Bank Open”, in programma da lunedì 24 fino a domenica 30 ottobre sul cemento indoor di Vienna.

Il torneo austriaco si potrà seguire sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. In streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV.

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire tutto il torneo in diretta streaming (gratuito), cliccando il sito supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Chi sono gli italiani in gara

Tra gli italiani e azzurri presenti al torneo ci sono Berrettini, Sinner e Sonego. Il montepremi del torneo sarà di 2.489.935 euro, di cui 439.305 sono destinati al vincitore, insieme a 500 punti destinati al ranking Atp.

Berrettini. Il tennista romano, tuttavia, è in forte dubbio per un problema al piede: “Dovrò fare accertamenti”, ha detto dopo il ko con Musetti a Napoli. Se dovesse farcela, sarà Daniel Evans il suo avversario al primo turno.

Ecco primo turno dei tre italiani:

Garin (Chi) vs [6] SINNER

[8] BERRETTINI vs Evans (Gbr)

vs Evans (Gbr) SONEGO vs [SE] Ruusuvuori (Fin)

