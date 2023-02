Barella contro Lukaku, pesante lite tra i due giocatori dell’Inter: cos’è successo

Barella contro Lukaku: duro confronto e scontro in campo tra compagni di squadra dell’Inter. Il battibecco tra i due nerazzurri è stato ripreso dalla telecamere di Dazn. Ecco cosa è successo e cosa ha detto mister Inzaghi a fine gara.

Barella contro Lukaku, pesante lite

Duro confronto in campo tra due giocatori dell’Inter: il centrocampista Barella e l’attaccante belga Lukaku. Lo scambio di battute e insulti è avvenuto a Marassi di Genova durante la partita di Campionato tra Sampdoria e Inter, finita poi sullo zero a zero.

Cos’è successo tra i due giocatori dell’Inter

Il litigio tra i due in campo è stato mostrato dalle telecamere di Dazn. Il centrocampista Barella aveva ripreso platealmente l’attaccante belga per un controllo sbagliato. Lukaku ha però risposto duramente al compagno: “Non si fa così. Basta! Basta! Non ti permettere”. Poi un insulto in inglese: “f***”, seguito da un altro in italiano: “Figlio di p***”.

Poi, nel post partita sono arrivate anche le parole del mister Inzaghi che ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Sono cose da campo che non vorrei assolutamente vedere, ma la situazione è rientrata già all’intervallo, sono grandi amici”. Ai microfoni di Sky Sport nel post gara, Inzaghi in merito allo screzio ha spiegato: “Lukaku e Barella sono grandissimi amici. Sono cose che non voglio assolutamente vedere ma a fine primo tempo erano seduti vicini. Sono cose che possono capitare ma ovviamente non voglio assolutamente vederle“.

Inoltre, Inzaghi ha anche elogiato Lukaku in campo: “Romelu è partito molto bene. Ha fatto buone sponde, ha avuto un’occasione subito dopo un minuto. Sono contento della prestazione, poi è andato calando. Volevo mettere le 3 punte ma avevamo preso qualche ripartenza e per questo ho tolto lui per Dzeko“.

