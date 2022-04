Mino Raiola, giocatori rappresentati: sono tanti e di prestigio ma soprattutto si sono sempre sentiti tutelati. Fa sempre gli interessi dei suoi assisiti che spesso raggiungono contratti importanti.

Mino Raiola, giocatori rappresentati: chi sono e quanto guadagnano

Sono tanti e di spessore ma soprattutto guadagnano sempre tanto i giocatori nella scuderia del procuratore più potente nel mondo calcistico Mino Raiola.

Uno dei prezzi pregiati della scuderia di Mino Raiola è il francese Paul Pogba.

Nell’estate 2016 è tornato al Manchester United, che aveva lasciato a parametro zero nel 2012 per approdare alla Juventus. Dal passaggio successivo dalla Juventus al Manchester, i bianconeri hanno incassato 105 milioni di euro, con una plusvalenza di 72 milioni, cifra diminuita per una percentuale girata al suo agente Mino Raiola pari a 27 milioni di euro circa. Paul Pogba guadagna circa 15 milioni di euro lordi al Manchester United. Il francese guadagna 1.5 milione di euro al mese, 342 mila euro a settimana, 49 mila euro al giorno e 2040€ all’ora.

Nella sua scuderia, ci sono anche gli italiani Donnarumma e Verratti che sono andati a Parigi non solo per il prestigio calcistico ma anche per i forti guadagni. Un altro nome che scalderà il calciomercato 2022 è il norvegese Haaland, del Borussia Dortmund, valutato circa 130 milioni. Da non dimenticare, un altro che ha guadagnato bene e tanto nel corso della sua carriera grazie a Raiola: Zlatan Ibrahimovic.

Tutti i calciatori di Raiola ed i loro valori di mercato

Paul Pogba – Manchester United – 80 milioni

Marco Verratti – PSG – 70 milioni

Kostas Manolas – Roma – 45 milioni

Gianluigi Donnarumma – Milan – 40 milioni

Blaise Matuidi – Juventus – 30 milioni

Henrikh Mkhitaryan – Arsenal – 30 milioni

Giacomo Bonavenura – Milan – 23 milioni

Mario Balotelli – Nizza – 20 milioni

Justin Kluivert – Roma – 20 milioni

Moise Kean – Juventus – 15 milioni

Kenny Tete – Lione – 8 milioni

Luciano Narsingh – Swansea – 5 milioni

Sergio Romero – Manchester United – 5 milioni

Mohamed Fares – SPAL – 4 milioni

Andrea Pinamonti – Frosinone – 4 milioni

Derrick Luckassen – Hertha Berlino – 3,5 milioni

Zlatan Ibrahimovic – Los Angeles Galaxy – 3,5 milioni

Ignazio Abate – Milan – 3 milioni

Camillo Ciano – Frosinone – 2,8 milioni

Vladimir Weiss – Al Gharafa Sports Club – 2,5 milioni

Omar El Kaddouri – PAOK Salonicco – 2,5 milioni

Donyell Malen – PSV – 2,5 milioni

Philippe Sandler – Manchester City – 2,5 milioni

Rodrigo Ely – Deportivo Alaves – 2 milioni

Tomas Necid – ADO Den Haag – 1,75 milioni

João Paulo – Botafogo – 1,5 milioni

Ricardo Kishna – ADO Den Haag – 1,5 milioni

Pantelis Hatzidiakos – AZ Alkmaar – 1,5 milioni

Thomas Lam – Zwolle – 1,25 milioni

Alessandro Deiola – Parma – 1,2 milioni

Raul Asencio – Benevento – 1 milione

Luca Pellegrini – Roma – 1 milione

Bartosz Salamon – Frosinone – 800.000 euro

Tom Boere – Twente – 800.000 euro

Gianluca Scamacca – Zwolle – 800.000 euro

Owen Wijndal – AZ Alkmaar – 750.000 euro

Fabio Pisacane – Cagliari – 700.000 euro

Leandrinho – Atletico Mineiro – 600.000 euro

Mitchel Bakker – Ajax – 500.000 euro

Ouasim Bouy – Zwolle – 500.000 euro

Felipe Mattioni – Svincolato – 500.000 euro

Alan Empereur – Hellas Verona – 250.000 euro

Vato Arveladze – Korona Kielce – 225.000 euro

Alex Georgen – PSG – 200.000 euro

Luca Matarese – Frosinone – 200.000 euro

Boban Lazic – Svincolato – 175.000 euro

Hicham Kanis – Cuneo – 125.000 euro

Abdel Malek El Hasnaoui – CR Al Hoceima – 125.000 euro

Hachim Mastour – PAS Lamia – 100.000 euro

Eron – Svincolato – 100.000 euro

Lucas Roggia – Sconosciuto – 100.000 euro

Burak Kardes – KVK Wellen – 100.000 euro

Gustavo Hebling – Portimonense – 100.000 euro

Nicolò Gigli – FC Rieti – 75.000 euro

Ahmed Camara – Opountios Martinou – 50.000 euro

Samet Bulut – Konya Anadolu Selcukspor – 25.000 euro

Cosimo La Ferrara – FC Rieti – 25.000 euro

Vincenzo Tommasone – FC Rieti – 25.000 euro

Lorenzo Andriuoli – Olginatese – 25.000 euro

LEGGI ANCHE: Quanto guadagnano Lukaku e Pogba? Stipendio 2021 a confronto