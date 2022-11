Germania, mano sulla bocca dei giocatori ai Mondiali in Qatar: ecco i motivi della curiosa protesta

Germania, mano sulla bocca da parte dei giocatori tedeschi prima dalla partita contro il Giappone. Dopo aver messo a bando la fascia arcobaleno, i calciatori della Naizonale tedesca hanno deciso di protestare lo stesso.

Germania, mano sulla bocca dei giocatori ai Mondiali in Qatar

La Nazionale tedesca ha deciso di continuare le sue proteste e di manifestare nella sua prima sfida contro il Giappone, persa per 2 a 1. Alcune nazionali hanno annunciato l’intenzione di voler far indossare ai rispettivi capitani durante i Mondiali la fascia arcobaleno “One Love”.

Simbolo di inclusività, questa fascia sarebbe dovuta essere indossata da alcuni capitani di nazionale in risposta alla criminalizzazione dell’omosessualità in Qatar. Tuttavia, qualcosa è cambiato così anche la protesta.

Ecco i motivi della curiosa protesta

La fascia arcobaleno è stata messa a bando dalla FIFA che ha minacciato sanzioni in caso di utilizzo durante le partite dei Mondiali in Qatar. Così i giocatori tedeschi, nella foto prepartita in campo prima del fischio d’inizio contro il Giappone, hanno deciso di mettersi tutti la mano sulla bocca.

Il gesto è di protesta e il messaggio che è stato mandato è chiaro: sono stati messi a tacere ma non ci stanno e così la protesta c’è lo stesso.

«Questa non è una posizione politica; i diritti umani non sono negoziabili». Così, in un tweet, la federcalcio tedesca ha accompagnato la foto dei giocatori della nazionale con la mano sulla bocca prima della partita col Giappone: «Con la fascia del capitano abbiamo voluto dare l’esempio dei valori che viviamo in Nazionale: “Diversita” e rispetto reciproco.

Sii forte insieme ad altre nazionì. Non si tratta di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili.Questo dovrebbe essere ovvio. Purtroppo non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Bandirci dalla benda è come bandire le nostre bocche».