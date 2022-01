Bologna, altri quattro calciatori positivi. Fuori Medel e Vignato.

Bologna, si arriva a dodici indisponibili: altri quattro calciatori positivi al Covid. Centrocampo decimato per Mihajlovic.

Bologna, altri quattro calciatori sono positivi al Covid-19. I rossoblù affronteranno l’Inter con una squadra decimata, senza otto giocatori. Tra i nuovi esclusi Gary Medel e Emanuel Vignato.

Bologna, ecatombe di calciatori positivi: arrivano ad otto

Non c’è pace per il Bologna. Attraverso una nota ufficiale, la squadra felsinea ha comunicato la positività al Covid-19 di altri quattro membri della squadra: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato.

Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. Nei giorni scorsi erano risultati positivi altri quattro giocatori: Aaron Hickey, Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. I calciatori rossoblù si vanno ad aggiungere ai già tanti calciatori contagiati della Serie A.

Mihajlovic costretto a inventare: ben 12 indisponibili

L’allenatore Sinisa Mihajlovic, orfano di ben dodici giocatori, sarà costretto a correre ai ripari.

Dovrà affrontare l’Inter e con ogni probabilità anche il Cagliari con una squadra rimaneggiata. Gli otto calciatori positivi, infatti, non sono gli unici assenti del Bologna. La squadra felsinea soffre anche l’assenza di Ibrahima Mbaye e Musa Barrow, convocati per la Coppa d’Africa. Sono inoltre indisponibili per infortunio Kingsley Michael e Jerdy Schouten.

Solo grattacapi per Mihajlovic, che è chiamato a inventarsi qualcosa a centrocampo. Il reparto è decimato, con i soli Roberto Soriano e Mattias Svanberg disponibili.

Nel caso anche solo uno dei due abbia bisogno di rifiatare, il tecnico serbo potrebbe essere costretto a cercare alternative nella primavera.