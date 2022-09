Chiellini assist-man in MLS: il video del lancio di 50 metri ad Arango

MLS, Giorgio Chiellini si riscopre assist-man: ecco il video del lancio di 50 metri. Il roccioso difensore ex Juve, oggi al Los Angeles FC, serve un pallone delizioso al suo compagno di squadra Chico Arango, come il migliore Andrea Pirlo.

Chiellini in versione assist-man in MLS: ecco il video del lancio alla Pirlo

L’esperienza in MLS di Giorgio Chiellini è appena cominciata, ma il possente ex difensore della Juventus ha già cominciato a scoprire lati inaspettati del suo gioco.

Durante la sfida tra Dallas FC e Los Angeles FC, poi conclusasi con un 2 a 1 per i texani, l’ex capitano bianconero si è riscoperto regista. Alla fine del primo tempo, con il risultato ancora sullo 0 a 0, Chiellini ha regalato un lancio delizioso, in pieno stile Pirlo, alla punta colombiana Chico Arango, che ne ha approfittato per segnare l’unico goal del match per i californiani. Ecco il video dell’inaspettato assist, un passaggio di ben 50 metri che ha senz’altro estasiato i tifosi statunitensi.

This assist by Chiellini on Chicho Arango’s goal. 🤩 pic.twitter.com/knLxYwhuVm — Major League Soccer (@MLS) September 11, 2022

Lo spettacolo non basta: la rimonta del Dallas FC nel secondo tempo

Il goal di Arango aveva fatto ben sperare i tifosi del Los Angeles FC, soprattutto dopo l’espulsione di Ryan Hollingshead al 13esimo minuto, che aveva messo in difficoltà i nero-oro.

Nel secondo tempo, purtroppo, la verticalizzazione di Chiellini diventa solo un buon highlight. Il Dallas FC sfrutta al meglio la superiorità numerica e compie una grande rimonta in soli tre minuti. Il 21enne Jesus Ferreira mette a segno una doppietta, colpendo al 78esimo e all’81esimo minuto. Nonostante la sconfitta, la compagine californiana guidata da Re Giorgio e Gareth Bale resta stabilmente in vetta alla Western Conference, a quota 60 punti, con nove di vantaggio sull’Austin FC.