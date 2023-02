Champions League: Eintracht Francoforte-Napoli, probabili formazioni

La Champions League ritona ad infiammare il percorso dei nerazzurri, pronti ad ospitare i portoghesi. Ecco infatti le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli, gara insidiosa per entrambe le compagini.

Gli ottavi di finale presentano dunque un calendario molto interessante: l’altra sfida di giornata è Liverpool-Real Madrid.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli

Due squadre diverse e con obiettivi – in questo momento – differenti. I tedeschi sono sesti in classifica e hanno l’obiettivo di qualificarsi per la coppa dalle grandi orecchie o per l’Europa League. L’attuale vincitrice dell’ex coppa UEFA vuole anche continuare il percorso in Champions. I partenopei, con un netto +15 sulla seconda in classifica, si godono la vetta della Serie A e si concentrano a tutti gli effetti sulla competizione europea. Una ghiotta occasione, avendo già abbandonato il progetto Coppa Italia.

Una gara non semplice per entrambe, visto che tutti e due gli allenatori devono confermare l’ottimo stato di forma e il periodo di grazia che stanno attraversando.

Ecco, allora, le probabili formazioni in vista della sfida:

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Götze, Lindstrom; Kolo Muani.

Allenatore: Oliver Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Luciano Spalletti.

La gara, valevole per gli ottavi di finale di Champions League, risulta essere molto difficile per tutte e due le squadre, pronte infatti a giocarsi ogni carta possibile per vincere l’incontro. Avere la meglio in questa prima parte, permetterebbe di affrontare in maniera il ritorno. Si scende Martedì 21 Febbraio alle ore 21:00, terreno d’incontro il Deutsche Bank Park di Francoforte. La gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e anche su Sky Sport (per gli abbonati). In streaming si potranno utilizzare le piattaforme di SkyGo, Now e Infinity+.

