Chelsea venduto: chi è Todd Boehly, il nuovo proprietario del club inglese?

Chelsea venduto: dopo settimane di offerte e trattative, il passaggio di proprietà del club inglese è vicino alla conclusione. Manca pochissimo e si sa già chi sarà il nuovo presidente del club.

Chelsea venduto: si chiude a fine maggio

Dal 2003 Roman Abramovich è stato il presidente più vincente nella storia del club inglese del Chelsea. Nel 2022, si chiude la sua era dopo le pressioni che ci sono state a seguito del conflitto in Ucraina.

Ecco il comunicato ufficiale del club che sottolinea come a fine maggio si chiuderà la trattativa per il passaggio di proprietà: “Il Chelsea Football Club conferma che sono stati concordati i termini affinché un nuovo gruppo guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss acquisisca il Club. Dell’investimento totale effettuato, 2,5 miliardi di sterline saranno utilizzati per l’acquisto delle azioni del Club e tali proventi saranno depositati su un conto bancario congelato nel Regno Unito con l’intenzione di donare il 100% a cause di beneficenza, come confermato da Roman Abramovich.

Sarà necessaria l’approvazione del governo del Regno Unito per trasferire i proventi dal conto bancario congelato. Inoltre, i nuovi proprietari proposti impegneranno 1,75 miliardi di sterline in ulteriori investimenti a beneficio del Club. Ciò include investimenti in Stamford Bridge, Academy, Women’s Team e Kingsmeadow e continui finanziamenti per la Chelsea Foundation. La vendita dovrebbe concludersi a fine maggio, fatte salve tutte le necessarie approvazioni normative. Maggiori dettagli saranno forniti in quel momento”.

Chi è Todd Boehly, il nuovo proprietario del club inglese?

A rivelare il club londinese è un consorzio guidato da Todd Boehly, comproprietario dei LA Dodgers, e sostenuto da Clearlake Capital ha firmato un contratto per l’acquisizione del Chelsea per quattro miliardi di sterline

Inoltre, Todd Boehly è un co-fondatore, amministratore delegato, presidente e membro di controllo di Elridge Industries, una società di investimento privata con sede a Greenwich, nel Connecticut. È anche l’attuale CEO ad interim della Hollywood Foreign Press Association.

Il nuovo proprietario del Chelsea ha 46 anni con tre figli di nome Nick, Zach e Clay e l’americano è sposato con Katie Boehly.

LEGGI ANCHE: Lewis Hamilton e Serena Williams vogliono il Chelsea. Il pilota: “Si, è vero”