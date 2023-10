Via a Terzo Tempo, il progetto di formazione di Bosch TEC e Lega Pro con ManpowerGroup e LabLaw

Il progetto "Terzo Tempo" è realizzato in collaborazione con ManpowerGroup e LabLaw ed è dedicato ai calciatori della Serie C NOW.

Novanta minuti, tanto quanto una partita di calcio. Questa la durata delle lezioni di “Terzo Tempo” il progetto di formazione ideato dalla Corporate Academy Bosch TEC e Lega Pro, in collaborazione con ManpowerGroup e LabLaw, dedicato ai calciatori della Serie C NOW.

L’obiettivo del progetto è formare i calciatori su competenze tecniche e trasversali che agevolino il loro precorso al termine della carriera sportiva.

I contenuti della formazione riguarderanno la figura del tecnico delle vendite, concentrandosi su tematiche come: lead generation, qualificazione dei prospect, vendite e strategie mirate, analisi della concorrenza, comunicazione e public speaking, negoziazione, dare e ricevere feedback, preparazione dell’account plan, problem solving, personal branding e creazione del cv.

Il corso, che durerà fino a marzo 2023 in modalità ibrida, coinvolgerà in presenza nove squadre della Serie C NOW: Albinoleffe, Fiorenzuola, Legnago, Mantova, Pergolettese, Pineto, Pro Sesto, Monopoli e Potenza. Il percorso formativo è iniziato oggi con una lezione sulle funzioni aziendali e la funzione commerciale. La prima lezione dal vivo si svolgerà l’8 novembre al centro sportivo di Zanica (Bergamo) con i padroni di casa dell’Albinoleffe.

Zecchino (Bosch): “Consentiamo agli atleti di costruire le basi per un nuovo futuro professionale”

“La formazione rappresenta da sempre per Bosch un elemento imprescindibile per la crescita personale e professionale. In questo senso, sono tanti i progetti e le iniziative che portiamo avanti dentro e fuori l’azienda, coinvolgendo realtà differenti. Con il progetto sviluppato in sinergia con la Lega Pro, facciamo un ulteriore passo avanti, consentendo agli atleti di costruire le basi per un nuovo futuro professionale, in linea con i valori di responsabilità e sostenibilità sociale cari a Bosch”, ha dichiarato Roberto Zecchino, Deputy General Manager & Corporate Vice President Human Resources Bosch Group South Europe.

Marani (Lega Pro): “Con Terzo Tempo possibilità di carriera anche fuori dal campo”

“Con questo progetto formiamo i calciatori dei nostri club, dando la possibilità a chi ha dedicato i primi anni della propria carriera allo sport, di sviluppare competenze trasversali nel mondo del lavoro. I ragazzi potranno prepararsi ad un futuro anche fuori dal campo apprendendo le migliori pratiche aziendali secondo valori di responsabilità e sostenibilità sociale” dice il presidente di Lega Pro Matteo Marani.

Rotondi (LabLaw): “Terzo Tempo esempio di politiche attive virtuose”

“Il progetto Terzo Tempo si muove nel solco di quella continuità ideale fra lo sport la vita ed il lavoro in cui i valori del primo possono essere la leva per affrontare sia la vita quanto il mondo del lavoro. Non ambiti diversi ma parte di un tutto che è circolare e si autoalimenta. Rivolgersi agli atleti è uno stimolo in più nella direzione, già percorsa con gli altri progetti realizzati nel recente passato, di una convergenza di valori che dovrebbero presiedere sia al mondo del lavoro che a quello dello sport. Terzo tempo sarà, quindi, un esempio di quello che dovrebbero essere delle politiche attive virtuose” ha dichiarato il Name Partner di LabLaw Francesco Rotondi.

Gionfriddo (ManpowerGroup): “Supporto concreto a chi desidera acquisire nuove competenze”

“Da sempre in ManpowerGroup dedichiamo progetti per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Oggi, con Terzo Tempo, vogliamo offrire un supporto concreto a coloro che si sono a lungo impegnati nella carriera calcistica e ora desiderano acquisire nuove competenze e intraprendere una diversa carriera professionale. Daremo il nostro contributo all’interno del percorso formativo con lezioni pratiche e interattive sulla scrittura di un curriculum vitae e la preparazione di un colloquio di lavoro, anche attraverso assessment sulle competenze” ha dichiarato Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup.