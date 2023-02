Champions League: Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni

La coppa dalle grandi orecchie è il trofeo più ambito – a livello europeo – dalle grandi squadre. Da quelle italiane a quelle francese, passando per Germania, Spagna e Inghilterra. Spesso rappresenta un sogno “proibito” per le cosiddette outsider. Gli ottavi presentano già una sfida che ha il sapore di finale: ovvero Liverpool-Real Madrid, di seguito le probabili formazioni.

A giocarsi un’opportunità nella giornata di oggi anche Eintracht Francoforte-Napoli.

Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

Gli ottavi di finale presentano già delle sorprese interessanti, visto la grande sfida tra Liverpool e Real Madrid. Due compagini che, negli ultimi anni, si sono fatte largo nella competizione. I Reds si sono avvicinati al successo in diverse occasioni, alzando al cielo il trofeo nel 2018/2019 nel derby inglese contro il Tottenham. I Blancos (che di Champions ne hanno vinte 14) sono i campioni in carica, grazie al successo nell’ultima edizione proprio contro il Liverpool.

Una partita nella partita, soprattutto gli uomini di Klopp stanno vivendo una stagione difficile, fatta di alti e bassi e di enormi difficoltà in Premier League. I ragazzi di Ancelotti sono invece secondi in classifica e inseguono il Barcellona, rimanendo però vigili.

Ecco allora le probabili formazioni scelte – per ora – dai due tecnici:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; A-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez.

Allenatore: Jurgen Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Ceballos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Allenatore: Carlo Ancelotti.

Medesimo modulo ma forze in campo diverse. La squadra spagnola – vista la grandisisma tecnica e il periodo di forma – sembra essere la favorita, ma in Champions League non esistono pronostici affidabili. Si scende in campo Martedì 21 Febbraio alle ore 21:00, teatro dell’incontro l’Anfield di Liverpool. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Football (canale 203). In streaming – per i soli abbonati – su SkyGo, oppure su Infinity+ e Now.

