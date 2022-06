Berettini in semifinale all’ATP Queen’s: dove vedere in tv e a che ora

Berettini in semifinale: l'azzurro è pronto a conquistare la finale del torneo ma prima c'è una sfida da dover vincere.

Berettini in semifinale all’ATP Queen’s: l’azzurro ha tutta la voglia di proseguire e raggiungere la finale per poter portare a casa un trofeo importante per lui dopo lo stop forzato a causa dell’intervento alla mano.

Berettini in semifinale all’ATP Queen’s

Matteo Berrettini è in semifinale dell’ATP Queen’s. L’azzurro si gioca il passaggio in finale contro l’olandese Botic Van De Zandschulp, n. 29 della classifica mondiale.

L’azzurro, rientrato in gara a Stoccarda (torneo poi vinto) dopo un lungo stop per l’intervento alla mano destra, va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva e della seconda finale di fila nel torneo londinese, già vinto nel 2021.

Dove vedere in tv e a che ora

Il match della semifinale di Berettini potrà essere visto in diretta sabato 18 giugno 2022 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La partita è disponibile anche su SkyGo in HD.