Roma-Vitesse: orario, dove vederla e probabili formazioni

Roma-Vitesse: orario e dove vederla la partita di ritorno di Conference League valida per la qualificazione al prossimo turno. I giallorossi partano dal vantaggio dell’1 a 0 ottenuto in casa degli olandesi.

Roma-Vitesse: orario e dove vederla

La partita di ritorno di Conference League tra Roma e Vitesse sarà visibile in tv su DAZN, che trasmetterà la gara in streaming. Il match sarà trasmesso anche da Sky tramite i canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite).

In alternativa Roma-Vitesse potrà essere vista in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Il calcio d’inizio all’Olimpico di Roma è previsto alle ore 21. I giallorossi di Mourinho partono dal vantaggio dell’1 a zero dell’andata in casa degli olandesi. Si proverà sicuramente a difendere questo vantaggio con la testa anche a domenica perché andrà in scena il derby contro la Lazio.

Roma-Vitesse: le probabili formazioni

Mourinho Ritorna Mhkitaryan dietro Abraham così come dovrebbe essere confermato il giovane Zalewski sulla sinistra. A centrocampo dovrebbe partire titolare Veretout vista anche la squalifica di Oliveira.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Zalewski; Mhkitaryan; Felix, Abraham.

Gli olandesi rispondono a specchio con la difesa a tre. Howen tra i pali protetto da Bazoer, Rasmussen e Doekhi nella linea arretrata. Dasa e Wittek sulle fasce, in mezzo Tronstad con Domgjoni. Buitink alle sppale di Grbic e Openda.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Bazoer, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Grbic, Openda.