Il calcio e l’amore (anzi, il sesso) a braccetto. Tutti i nuovi gossip

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi.

La procace influencer che ha fatto perdere la testa a un giocatore di una squadra milanese

Apriamo la nostra carrellata di notizie hot agostane con il botto: chi è la procace influencer e volto tv che ha fatto perdere la testa a quel giocatore di alto livello che gioca in una squadra milanese. Lui è sposatissimo, eppure non sa resistere alle curve della bombastica maggiorata con la quale intrattiene una frequentazione parallela da qualche tempo.

Storie clandestine

A proposito di storie clandestine: c’è una manager straniera che gestisce e cura gli interessi di una nota wags del mondo del calcio che si frequenta ormai da settimane con il dirigente di una big del calcio italiano. I due sarebbero – secondo amici e conoscenti – innamoratissimi e inseparabili anche se al momento stanno provando a vivere la liason lontano dai riflettori.

Spesso calciatori e artisti danno vita a binomi e sodalizi imprenditoriali

Spesso calciatori e artisti danno vita a binomi e sodalizi imprenditoriali: uno di questi però non è decollato e rischia di finire a carte bollate. Protagonisti un noto centravanti italiano e un cantante sulla cresta dell’onda. I due avevano averto una attività commerciale a Milano che doveva fare il botto e invece si é rivelata un flop. Da amici per la pelle i due adesso non si parlano più.

Il binomio pallone-televisione da tempo va sempre più forte

Il binomio pallone-televisione da tempo va sempre più forte, tanto che Alfonso Signorini la scorsa estate ha provato a fare carte false per provare a ingaggiare nel cast del Grande Fratello 7 l’ex capitano di una big italiana: l’ex bandiera del Napoli Paolo Cannavaro che è stato a un passo dall’accettare prima di restare al fianco del fratello Fabio.

A proposito di ex gieffini…

A proposito di ex gieffini: Giulia Provvedi, metà bionda del duo Le Donatella ed ex storica fidanzata del portiere Pierluigi Gollini, ha di nuovo la testa nel pallone: da un mesetto infatti starebbe vivendo una storia d’amore con un addetto ai lavori del mondo del calcio. Sarà la volta buona?

Una nota giornalista bionda è in dolce attesa

Restando in tema di amori che viaggiano a gonfie vele: una nota giornalista bionda è in dolce attesa, anche se non ha ancora comunicato nulla ai piani alti per timore di essere panchinata e non andare in onda nelle prossime settimane…

Dulcis in fundo una coppia appena nata: il giovane esterno dell’ASRoma Nicola Zalewski avrebbe perso la testa per la ballerina di “Tale quale show” Nicol Luzardi.

Segni particolari bellissima e specialista in esterni di fascia, visto che per anni è stata legata al terzino Luca Pellegrini di proprietà della Juventus e attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte. I due fanno sul serio e sono pronti a uscire allo scoperto dopo la passione esplosa a fine estate…