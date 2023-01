Buffon, cori volgari in Inter-Parma: cosa hanno cantato i tifosi nerazzurri contro il portiere

Buffon ha ricevuto una brutta e dura accoglienza a San Siro nella partita tra Inter e Parma. Il portiere dei ducali è stato beccato da cori duri e volgari per tutta la gara anche se non l’hanno per niente distratto.

Buffon, cori volgari in Inter-Parma

Gianluigi Buffon ha difeso la porta del Parma fino ai supplementari contro l’Inter in una partita di coppa Italia. Contro i nerazzurri a San Siro, i ducali sono addirittura passati in vantaggio portando poi la squadra di Inzaghi ai supplementari finiti poi 2 a 1 per l’Inter.

Durante il match, Buffon è stato preso di mira dai tifosi nerazzurri che gli hanno cantato ed urlato contro di tutto, senza però infastidire e distrarre il portiere.

Cosa hanno cantato i tifosi nerazzurri contro il portiere

Diversi e duri i cori contro il portiere durante la gara di Coppa Italia contro i nerazzurri. I tifosi, ovviamente, non hanno dimenticato i suoi trascorsi alla Juventus. “Buffon uomo di m***a”, il coro più volgare nei confronti del portiere.

Non solo perché i tifosi nerazzurri hanno rivolto anche un coro irriverente nei suoi confronti durante il match: “Dacci le quote, Buffon dacci le quote“. Nonostante ciò, il portiere azzurro dei ducali ha lottato fino alla fine, anche a dispetto dei suoi 42 anni e non ha nemmeno voluto rispondere alle offese ricevute. Dopo la partita, ha rivolto un messaggio di complimenti alla squadra da capitano.

Abbiamo lottato per inseguire un sogno.

Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato.

Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore.

Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!

🟡🔵 pic.twitter.com/el4KFdgYmc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) January 10, 2023

