Chi è Pau Torres: la Juve sfida il City per il difensore spagnolo

Chi è Pau Torres: la Juve cerca un nuovo difensore, che sia per affiancare o sostituire De Ligt. Scopriamo qualcosa in più sul centrale spagnolo del Villareal, che ha attirato l’attenzione anche del Manchester City.

Chi è Pau Torres, difensore spagnolo nel mirino della Juve

La Juventus continua a cercare nuovi difensori per rinforzare la sua retroguardia. I bianconeri hanno bisogno di un nuovo centrale che possa affiancare o anche sostituire Mathias De Ligt, la cui permanenza è sempre più incerta.

Il nuovo nome sulla lista della Vecchia Signora è quello di Pau Torres, difensore classe 1997 in forza al Villareal.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Sottomarino Giallo, è un centrale mancino molto dotato in fase di impostazione. Ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2016, in Coppa del Re. Dopo due stagioni da titolare in Segunda Division B nella squadra riserve, va per un anno a farsi le ossa al Malaga, in Segunda Division, dove colleziona 40 presenze e un goal.

Tornato alla base nel 2019, si conquista subito una maglia da titolare al Villareal. Nelle ultime due stagioni in maglia gialla fa 80 presenze e un goal. Pau Torres è diventato inoltre un membro importante della Nazionale Spagnola, con la quale ha collezionato 19 presenze, un goal e due assist.

Il testa a testa con il City: il Villareal chiede 50 milioni

L’interesse della Juventus per Pau Torres è concreto, ma la concorrenza è agguerrita.

Il Manchester City di Pep Guardiola è in cerca di un centrale di qualità per sostituire Nathan Aké, sempre più vicino al Chelsea. Al momento il City è in contatto con il Brighton per il 23enne spagnolo Marc Cucurella, ma la trattativa è bloccata. I Seagulls chiedono almeno 60 milioni per rinunciare alle prestazioni di Cucurella, richiesta che i Citizens non hanno intenzione di accettare.

Per questo motivo, il nome di Pau Torres comincia a farsi più appetibile: il Villareal chiederebbe solo 50 milioni.

La Juventus sembra restia a spendere così tanto per il giocatore, ma le pressioni del City potrebbero spingere i bianconeri a bruciare le tappe. Per il momento entrambi i club si sono limitati a chiedere informazioni sul giocatore, ma l’offerta ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo. Il Presidente del Villareal Fernando Roig, infatti, ha dichiarato di non poter garantire la permanenza di Torres in questa sessione di mercato.