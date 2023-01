Perché Cancelo è andato al Bayern Monaco? Tutto sul litigio con Guardiola

Perché Joao Cancelo è andato al Bayern Monaco? Il terzino portoghese, pilastro della difesa del Manchester City nell’era Guardiola, era ormai ai ferri corti con il tecnico spagnolo. Cosa è successo?

Perché Joao Cancelo è andato al Bayern Monaco: i dettagli dell’operazione

In un’operazione lampo nel penultimo giorno di mercato, il Bayern Monaco si è assicurato le prestazioni di Joao Cancelo. Il devastante terzino portoghese, in passato in forza all’Inter e alla Juventus, arriva in Germania in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester City ha imposto un’opzione di riscatto di circa 70 milioni di euro. Potrebbe quindi chiudersi definitivamente la prossima estate l’esperienza di Cancelo in Premier League, dopo il suo arrivo a Manchester per un totale di 65 milioni di euro. In tre anni e mezzo alla corte di Josep Guardiola, il laterale ha collezionato 154 presenze in tutte le competizioni con la maglia dei Citizens, segnando anche nove reti. Per molto tempo Cancelo è stato considerato un giocatore fondamentale nella scacchiera del tecnico spagnolo. Cosa è cambiato?

I contrasti con Josep Guardiola, neanche un minuto in tre partite

L’addio anticipato del portoghese, a quanto sembra, avrebbe origine proprio da alcuni contrasti ormai insanabili con Guardiola. L’allenatore spagnolo lo ha schierato ben 26 volte in questa stagione, ma negli ultimi tempi aveva cominciato a guardare altrove. Nell’ultima settimana Cancelo è finito molto indietro nelle gerarchie ed è rimasto in panchina per tre partite consecutive. Di fronte a lui, infatti, sono finiti Rico Lewis, Nathan Ake e Kyle Walker. Il portoghese ha capito l’antifona e ha iniziato a cercare alternative prima della fine del mercato. Cancelo potrebbe fare il suo esordio con i bavaresi già domani, durante gli ottavi di Coppa di Germania contro il Mainz, altrimenti farà il suo esordio in Bundesliga contro il Wolfsburg, il 5 febbraio.