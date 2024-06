Abodi a Salute Direzione Nord: “Carta Giovani per 3,5 milioni di italiani”

“Abbiamo uno strumento che stiamo potenziando, che è la Carta giovani nazionale”: Andrea Abodi, ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, intervenendo oggi a Salute Direzione Nord ha promosso l’importanza di uno strumento sempre più diffuso.

Abodi è intervenuto ricordando che “nell’ultimo anno e mezzo c’è stata un’impennata straordinaria della titolarità di questa carta, con 3,5 milioni di giovani che l’hanno scaricata”.

Spazio anche a un pronostico sportivo per il titolare del ministero dedicato a tali politiche nella giornata in cui, dopo l’evento organizzato da Fondazione Stelline presso il Belvedere 39 di Palazzo Regione Lombardia, andrà in scena Italia-Croazia, decisiva per il passaggio del turno degli Azzurri a Euro 2024: “”L’auspicio da tifoso è quella di tutti: abbiamo grande passione per la maglia azzurra”, ha detto Abodi. Aggiungendo che “giochiamo in parte contro un avversario, e in parte contro un avversario ben più grande che sono i nostri limiti, ma sono sicuro che riusciremo a batterli. Sono convinto che oggi i ragazzi daranno il massimo e che passeremo questo turno, lo dico senza scaramanzia, perchè i ragazzi sono ben allenati”, ha concluso il ministro.