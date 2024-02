Sardegna, segui la diretta. Testa a testa tra Truzzu e Todde

Segui l'aggiornamento in tempo reale delle Regionali in Sardegna. Un voto all'ultima scheda. Che potrebbe arrivare molto tardi...

Perché leggere questo articolo? Sfida all’ultimo voto per le elezioni Regionali in Sardegna. Alla corsa contro il tempo per non far scattare la “tagliola” prevista dalla legge elettorale sarda, si aggiunge uno spoglio al cardiopalma. Todde è in vantaggio a Cagliari, Truzzo nei comuni periferici.

Mettetevi comodi. Andrà per le lunghe, forse lunghissime. Non era una sorpresa, ma il voto in Sardegna sarà tiratissimo. Possibilmente ancor più conteso di quanto ci si aspettasse alla vigilia. Col rischio di dar vita a un’attesa ancor più lunga di quanto umanamente ipotizzabile. Sì, perchè c’è uno spettro che si aggira per la Sardegna. E’ quello della “tagliola”, un provvedimento esclusivo della legge sarda che rischia di allungare tremendamente la definizione del risultato elettorale. Qui potete seguire tutti gli aggiornamenti salienti del voto regionale in Sardegna.

+++ Le ultime sul voto in Sardegna +++

16:28 – Quasi 30% delle sezioni scrutinate, Truzzu avanti. Il sindaco di Cagliari ed esponente Fdi ha ottenuto finora il 47% delle preferenze, mentre Alessandra Todde del centrosinistra è ferma al 44%. Tra loro una distanza di 5mila voti, secondo i dati ufficiali della Regione Sardegna.

16:15 – A sette ore dall’avvio degli scrutini le procedure di spoglio vanno decisamente a rilento a Cagliari (meno del 10% delle sezioni scrutinate) e Sassari (ancora incredibilmente allo zero per cento!). Due città che dovrebbero favorire la candidata del centrosinistra Todde, al momento sotto di 4 punti percentuali.

16:07 – con 503 sezioni scrutinate su 1844, Truzzu è al 47,1%, Todde al 43,9%.

15:57 – La Regione Sardegna rende noto ufficialmente che non scatterà la tagliola alle ore 19.

15:48 – 457 sezioni scrutinate su 1.844: Truzzu 46,9%, Todde 44,2%.

15:33 – Meloni incontra Salvini e Tajani a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, si sono incontrati per un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi. Sarebbe un appuntamento per fare il punto sull’azione di governo, concordato dai leader del centrodestra dopo il comizio di Cagliari a cui hanno partecipato mercoledì scorso. A Palazzo Chigi è prevista la riunione del Consiglio dei ministri (slittata di mezz’ora alle 16) e nelle prossime ore è atteso l’esito delle elezioni regionali in Sardegna.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

15:01 – I comuni “periferici” della città metropolitana di Cagliari hanno complessivamente oltre 270mila abitanti (su 1 milione e 640 mila abitanti totali della Sardegna). E sono stati in gran parte vinti da Solinas nel 2019. Questi comuni potrebbero essere decisivi in queste elezioni.

14:41 – Il sorpasso di Truzzu. Con 315 sezioni scrutinate su 1844, Truzzu (centrodestra) supera Todde (campo largo). Ma i dati di Sassari e Cagliari sembrano puntare in una direzione diversa. Truzzu è al 46,1%, Todde al 45,2%.

14:32 – Todde allunga. Con 266 sezioni scrutinate su 1.844 — ancora una sparuta minoranza: ma il ritmo sembra stia accelerando — la candidata del «campo largo» (M5S-Pd) Alessandra Todde è in vantaggio con il 46,3%, rispetto al candidato del centrodestra Paolo Truzzu, al 44,7%.

13:47 – Deidda (FdI): “Dati in recupero. Non abbiamo mai ritenuto che fosse una passeggiata o una vittoria scontata per noi, si sta invece profilando un testa a testa”.

13:44 – Testa a testa Todde-Truzzu. Con 139 sezioni scrutinate su 1.844, in Sardegna, la candidata del campo largo, M5S-Pd, Alessandra Todde è in vantaggio con il 45,9%, rispetto al candidato del centrodestra Paolo Truzzu, al 45,3%.

12:01 – Truzzu: “È andata, purtroppo”. Il primo commento di Paolo Truzzu, raccolto nei corridoi del comitato elettorale e pubblicato da La nuova Sardegna.

10:42 – Deidda (FdI): “Forse paghiamo 5 anni di governo sardo non brillante”. Così il deputato Salvatore Deidda (FdI) commenta dal comitato elettorale del centrodestra all’Hotel Regina Margherita di Cagliari i primi dati.

10:35 – I primi dati ufficiali. Secondo i primi dati ufficiali, in dieci sezioni su 1.844, Todde ha il 53,7% e Truzzu il 40,3%. Iniziano ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede per le regionali in Sardegna.

08:06 – A un’ora dall’inizio dello spoglio, ancora nessuno dato.

07:00 – Iniziano le operazioni di spoglio. Gli scrutatori hanno pertanto tempo fino alle 19 di stasera per far sì che non scatti la cosiddetta “tagliola” prevista dalla legge elettorale sarda.

22:00 – Chiudono i seggi: l’affluenza definitiva alle Regionali in Sardegna è del 52,4%. Poco più della metà del milione e 447 mila elettori è andata a votare. Alle precedenti elezioni regionali, alla chiusura dei seggi, era il 53,7 — nel 2014 il 52,3% — e alla Camera il 53,2% nel 2022.

+++ Per saperne di più +++

La “tagliola” incombe sulle Regionali in Sardegna

L’isola dei Quattro Mori rischia di conoscere un allungamento a dismisura delle operazioni di voto e della proclamazione del governatore e dei consiglieri regionali. Infatti se lo spoglio non sarà terminato entro le 19, schede e registri saranno messi all’interno di buste sigillate e trasportate negli uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio e la successiva trasmissione dei verbali alla Corte d’appello di Cagliari. Il meccanismo in questione viene chiamato “tagliola”.

Ma la lentezza dello spoglio potrebbe non essere solo un dettaglio «temporale» per il futuro vincitore. Secondo la legge sarda infatti, lo spoglio deve concludersi entro 12 ore, e cioè (avendo cominciato alle ore 7 di lunedì) entro le ore 19 di oggi. E insomma, se i tempi non venissero rispettati, per la proclamazione ufficiale potrebbero volerci giorni, probabilmente settimane. I tempi per la proclamazione di governatore e consiglieri regionali si allungherebbero enormemente. Se lo spoglio non si chiuderà entro le 19, infatti, schede e registri saranno chiusi nuovamente all’interno delle buste sigillate e trasportate ai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio delle schede e la trasmissione dei verbali alla Corte d’appello di Cagliari.

Lo spoglio lumaca in Sardegna

Il rischio “tagliola” in Sardegna è concreto. Lo spoglio delle schede sta infatti procedendo a ritmo di lumaca. A più di dodici ore dalla chiusura dei seggi elettorali, in Sardegna lo spoglio procede con estremo ritardo. Alle 11 sono stati resi noti i risultati di appena 10 sezioni scrutinate su un totale di 1844 distribuite sull’isola. Nessun exit poll è stato diffuso alla chiusura delle urne, con l’inizio dello spoglio differito alle 7 di lunedì.

Non sono noti i motivi dei ritardi. Si parla di questioni organizzative nei singoli seggi ma, nonostante la lentezza, non si registrano incidenti nello spoglio. L’unico caso particolare è stato segnalato nella nottata quando, subito dopo la chiusura delle urne, è stato effettuato lo spoglio delle schede elettorali di una residenza per anziani di Sassari, dove hanno votato undici ospiti aventi diritto al voto. Al momento, i risultati dalle forze in campo ma si tratta di una infinitesima porzione di schede. 10 sezioni scrutinate su 1844 corrispondono ad appena lo 0.5% del totale. Non si può nemmeno parlare di rilevanza statistica.

I candidati

Alessandra Todde

È la candidata dell’asse M5S-Pd. Deputata cinquestelle, 55 anni, di Nuoro, laurea in Ingegneria informatica, imprenditrice e manager nel campo dell’energia e del digitale, è stata ad di Olidata, carica che ha lasciato per candidarsi, nel 2018, con il M5S senza essere eletta. Già viceministra dello Sviluppo economico nel governo Draghi, entra alla Camera nel 2022. Oltre ai 5 Stelle, al cui simbolo si aggiunge quello dell’indipendentista A Innantis, e al Pd la sostengono altre otto liste: Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris, Orizzonte Comune e Demos.

Paolo Truzzu

È il frontman del centrodestra. Sindaco di Cagliari, la sua città, 51 anni, di Fratelli d’Italia, Laureato in Scienze Politiche, ha lavorato come docente di informatica, rilevatore statistico e istruttore amministrativo contabile al Comune di Cagliari e in Regione. Eletto nel 2014 in consiglio regionale, confermato nel 2019, nello stesso anno ha vinto al primo turno le Comunali di Cagliari. Con lui nove liste: FdI, FI, Lega, Psd’Az, Riformatori sardi, Sardegna al Centro 20Venti, Udc, Alleanza Sardegna-Pli e la Dc di Rotondi.

Renato Soru

Guida la «Coalizione sarda», che unisce civici, Terzo polo e Rifondazione comunista. Nato a Sanluri 66 anni fa, imprenditore, laurea alla Bocconi, dopo una carriera nella finanza è tornato in Sardegna e ha fondato Tiscali. Già eletto alla presidenza della Regione nel 2004, con il centrosinistra, provò il bis nel 2009, sconfitto da Cappellacci (FI). Tra i fondatori del Pd, è stato europarlamentare. Adesso ci riprova per la terza volta, contro i dem, con la sua «Rivoluzione gentile», sostenuto da cinque liste: Azione-+Europa-Upc, Progetto Sardegna, Liberu, Vota Sardigna e Rifondazione comunista.

Lucia Chessa

L’outsider. Nata a Bitti (Nuoro) il 9 luglio 1960, laurea in Lettere moderne, insegna italiano e storia in un istituto tecnico di Siniscola (Nuoro). Ex sindaca di Austis (2005-2015), nel 2014 candidata al consiglio regionale nella lista Pd, ma senza successo. Ora ritenta da aspirante presidente con Sardigna R-esiste.