Il 19 marzo segna per Milano l’inizio di una nuova fase nella lotta alla criminalità organizzata. Presso l’aula bunker di piazza Filangieri prende il via il processo scaturito dall’inchiesta “Hydra”, un’indagine che ha portato alla luce una rete criminale ramificata anche sul territorio lombardo. Al centro del procedimento, secondo quanto raccolto nelle indagini, vi sarebbe una vera e propria alleanza tra storiche organizzazioni mafiose – camorra, Cosa nostra e ‘ndrangheta – capaci di collaborare per rafforzare le loro posizioni in aree economicamente strategiche.

Affari e zone grigie: come le mafie hanno scalato l’economia del Nord

Le indagini, come emerge dagli atti, hanno evidenziato come le mafie siano riuscite a inserirsi in diversi settori produttivi: dall’edilizia alla gestione ambientale, fino a tessere rapporti anche con il tessuto imprenditoriale locale. Questo radicamento è stato favorito dall’esistenza di zone grigie caratterizzate da complicità, omissioni e, spesso, paura diffusa tra i cittadini e gli operatori. Gli investigatori sottolineano che il processo Hydra rappresenta “uno dei più rilevanti celebrati in Lombardia dopo quello legato all’operazione Crimine-Infinito“, e segna secondo le ricostruzioni ufficiali, un momento cruciale per valutare e comprendere l’evoluzione delle mafie nel Nord.

Mobilitazione a San Vittore: la piazza rompe il muro dell’omertà

In concomitanza con l’avvio delle udienze, è prevista una vasta mobilitazione di società civile. Associazioni, enti e semplici cittadini si riuniranno davanti al carcere di San Vittore: l’obiettivo dichiarato è quello di “rompere il muro dell’omertà” e affermare la presenza attiva delle comunità locali contro ogni forma di infiltrazione mafiosa. Nella nota organizzativa degli eventi viene affermato chiaramente che “non restare in silenzio” resta la parola d’ordine e che questa partecipazione vuole rappresentare la volontà di riscatto da parte della popolazione lombarda spesso colpita, in modo diretto o indiretto, dai fenomeni criminali.

Stato e associazioni in prima linea: il fronte compatto delle parti civili

Numerosi enti istituzionali hanno scelto di costituirsi parte civile nel procedimento, tra cui i Comuni, la Città Metropolitana e Regione Lombardia. Accanto a queste istituzioni sono presenti anche organizzazioni come Libera, storico simbolo dell’impegno contro le mafie. La presenza di molteplici realtà territoriali rappresenta, secondo i promotori, un segnale concreto di attenzione e “sostegno alle attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali”. L’auspicio è che l’iniziativa contribuisca a consolidare una coscienza collettiva capace di arginare nuovi tentativi di infiltrazione mafiosa su scala locale ed economica.

Oltre la sentenza: la sfida civile per il futuro della Lombardia

Il processo Hydra, che prende ora avvio, sarà oggetto di seguito e analisi da parte di osservatori, cittadinanza e realtà associative. Restano incerti alcuni aspetti sull’efficacia delle strategie di contrasto e sull’impatto effettivo nel lungo termine, ma secondo le parole degli organizzatori “seguire da vicino le udienze e promuovere attività di sensibilizzazione” si configura come un passaggio chiave verso una maggiore consapevolezza civica. Alcune questioni, come il coinvolgimento del tessuto produttivo e la capacità delle mafie di adattarsi ai cambiamenti sociali, sono viste dagli esperti come elementi da monitorare con particolare attenzione nel prossimo futuro.