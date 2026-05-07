La 28esima edizione di Futuro Direzione Nord: Prospettive in bilico

L’incertezza come sfida collettiva, da leggere, da attraversare, da governare. È il filo conduttore di “Prospettive in bilico“, titolo della XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, in programma lunedì 11 maggio 2026 presso l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda. Nell’anno dei Giochi Olimpici Invernali, dell’intelligenza artificiale diventata infrastruttura produttiva e di una crisi abitativa che non conosce più confini locali, il tema della rassegna tocca il cuore del momento che il Paese sta vivendo.

Futuro Direzione Nord è la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano, giunta in ventotto edizioni ad annoverare oltre 1.800 relatori tra i più autorevoli del panorama nazionale. L’appuntamento è dalle ore 9 alle ore 20 in Via Pantano 9, Milano. L’evento gode della collaborazione con la Commissione Europea, del patrocinio del Senato della Repubblica, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo e del contributo di Regione Lombardia. Pubblico in sala, diretta streaming, ampia presenza della stampa nazionale.

Ad aprire i lavori alle 09:00 sarà come di consueto il presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa con una serie di Dialoghi sul futuro a tu per tu con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, con Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato e con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Interviene, portando il punto di vista dell’Europa Claudia Colla, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano.

Alle ore 10:00 il panel IA, leva trasversale di competitività vede protagonisti Alvise Biffi, presidente Assolombarda, e Marina Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, con l’intervento conclusivo in video-messaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il tema non è l’IA come orizzonte tecnologico astratto, ma come leva concreta di competitività industriale per il sistema Italia.

Alle ore 10:15 Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, interviene nel panel Oltre i Cinque Cerchi – Grandi eventi e cultura per ridisegnare le rotte dei mercati globali, introdotto dall’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso.

Alle ore 10:30 si apre uno dei confronti più politicamente densi della giornata: Una legge speciale per Milano, con Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, e Giorgio Gori, Vicepresidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento Europeo. Un’istanza che attraversa gli schieramenti e che pone una domanda precisa al Paese: quali strumenti legislativi servono a una metropoli europea che ha ambizioni da capitale?

Alle ore 10:45 il panel Costruire il futuro tra infrastrutture 5.0 ed edilizia raccoglie il Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica Alessandro Morelli, la deputata Giulia Pastorella, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, il direttore generale alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Carmine D’Angelo, il Consigliere Delegato di CMB Emiliano Cacioppo, l’Ad del Gruppo Pizzarotti Riccardo Garrè e il presidente del Gruppo ICM Gianfranco Simonetto.

Alle ore 11:30 il panel L’eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina pone la domanda che il Paese non può eludere: dopo i Giochi, cosa rimane? Intervengono il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Commissario Straordinario di Governo e Ad di SIMICO Fabio Massimo Saldini, l’Ad della Fondazione Milano-Cortina 2026 Andrea Varnier, il Vicesegretario Generale della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione di Regione Lombardia Aldo Colombo e il presidente del CONI Lombardia Marco Riva.

Alle ore 12:15 interviene in un a tu per tu su Milano Maurizio Lupi, Presidente di Noi Moderati mentre con Brando Benifei, presidente della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti al Parlamento Europeo e Relatore dell’AI ACT si parlerà di Europa, una e indipendente. Alle ore 12:45, con Radici urbane, la cura dalle fondamenta, è il momento del presidente di MM Spa Elio Franzini. Alle ore 13:00 Riflessioni su libertà ed Europa con Carlo Calenda, Segretario di Azione, mentre alle 13:30 Dialogo sulla Lombardia con il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana introdotto dalla presentazione della ricerca SocialCom a cura del presidente Luca Ferlaino.

Il pomeriggio si apre alle ore 14:00 con il panel Le idee, i motori della città connessa, dedicato alla mobilità come sistema nervoso della competitività nazionale, con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, Silvia Scurati, consigliere regionale e membro della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia), l’assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, l’Ad di Milano Serravalle-Milano Tangenziali Ivo Roberto Cassetta, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, l’Ad di Arriva Italia Angelo Costa, e Sara Quotti Tubi, Responsabile progetti Transpotec Logitec e NME-Next Mobility Exhibitions di Fiera Milano. Nel medesimo panel gli approfondimenti a tu per tu con Andrea Gibelli, presidente di FNM, e Aeroporti e geopolitica con Armando Brunini, Ad di SEA Milan Airports.

Alle ore 15:30 il panel Transizione energetica e data center, tra sicurezza e sostenibilità affronta uno dei nodi più concreti del prossimo decennio, ovvero la crescente domanda di energia legata all’espansione dei data center, con l’onorevole Luca Squeri Responsabile Dipartimento Energia di Forza Italia, l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi, l’assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo, il presidente di A2A Roberto Tasca, l’Ad di Veolia in Italia Emanuela Trentin e Stefano Fierro, Country Manager di Goodman Italy.

Alle ore 16:30 il panel La risorsa idrica alla prova di IA e cambiamento climatico vede intervenire l’assessore agli Enti Locali, Montagna e Risorse Energetiche di Regione Lombardia Massimo Sertori, l’assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano Elena Grandi, l’Ad di MM Spa Francesco Mascolo, il presidente esecutivo del Gruppo CAP Yuri Santagostino e il CEO di Simbiosi Piero Manzoni.

Alle ore 17:30 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone interviene in un confronto a tu per tu su Lavoro, IA e nuove competenze: quanti e quali lavori cambia l’intelligenza artificiale, e se il sistema formativo italiano è pronto a rispondere.

Alle ore 17:45 il panel Casa, c’è ancora un mercato per i diritti? chiama a rispondere il Sottosegretario di Stato al MEF Lucia Albano, l’assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia Paolo Franco, l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa del Comune di Milano Emmanuel Conte, il presidente di Aler Milano Alan Rizzi, il presidente di Near Spa Benefit Luigi Borrè, il Direttore Fondi Abitare e Rigenerazione CDP Real Asset Filippo Catena, il Delegato Confindustria per il Piano Casa Gabriele Buia*, il presidente di LUM Vincenzo Barbieri e il CEO di Wegreenit Fabrizio Candoni.

Chiude la giornata alle ore 19:00 il panel Quale futuro per Milano? al quale intervengono Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, la Vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, Antonio Civita, fondatore e presidente di TU e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano Antonino La Lumia. Un panel che vale come anteprima delle elezioni comunali del 2027: la città che si interroga su sé stessa, un anno prima di tornare alle urne. A sollecitare il dibattito lo speaker corner di MI’mpegno con Mario Furlan (presidente City Angels), Marilisa D’Amico (presidente CUG Università degli Studi di Milano) e Michela Stassano (presidente Milano Sospesa Ets).