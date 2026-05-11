“Prospettive in bilico”: a Milano la 28esima edizione di Futuro Direzione Nord. LA DIRETTA

Lunedì 11 maggio 2026, dalle 9.00 alle 20.00, l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano ospita la XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano, dal titolo “Prospettive in bilico”. Elemento trasversale di questa edizione è infatti l’incertezza. Non basta la tecnologia se non c’è la pace, non basta l’intelligenza artificiale se non ci sono cornici etiche e governance lungimiranti. Ci sono prospettive in bilico, ma anche un recente passato che rassicura: un focus specifico sarà dedicato all’eredità tangibile dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. E guardando al futuro del capoluogo lombardo, si riflette con i protagonisti sul voto del prossimo anno. Oltre 70 relatori, un’agenda senza sconti sulle grandi transizioni del Paese.
Intervengono tra gli altri:
Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani, Marina Elvira Calderone Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy (video-messaggio), Licia Ronzulli Vicepresidente del Senato, Edoardo Rixi Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Lucia Albano Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica, Marco Osnato Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Giorgio Gori Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia Parlamento europeo, Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala Sindaco di Milano, Maurizio Lupi Presidente Noi Moderati, Pierfrancesco Majorino Capogruppo del PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, Carlo Calenda Segretario Azione, Alvise Biffi Presidente Assolombarda, Giovanni Bozzetti Presidente Fondazione Fiera Milano, Andrea Varnier Amministratore Delegato Fondazione Milano-Cortina 2026, Antonio Civita Imprenditore, dirigente sportivo, fondatore e presidente di TU.
Una giornata di dibattiti istituzionali tra Ministri, governatori, europarlamentari, sindaci, assessori regionali e comunali: il mondo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e della società civile dialogano con amministratori delegati e top manager dei principali gruppi industriali italiani e multinazionali.
Il dibattito si sviluppa attorno alle grandi transizioni in atto, con particolare attenzione alla sfida energetica e digitale, segnata dalla crescente domanda di data center e dalla necessaria valorizzazione delle risorse ambientali, in primis quella idrica; all’evoluzione della mobilità, dall’elettrificazione dei trasporti allo sviluppo di infrastrutture intelligenti; alle politiche abitative, orientate a un equilibrio tra accesso alla casa, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio e si dialogherà inoltre sul futuro di Milano a un anno dalle elezioni comunali. L’evento gode del patrocinio del Senato della Repubblica, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, della collaborazione con la Commissione europea, del contributo di Regione Lombardia e della Media Partnership di RAI.
FUTURO DIREZIONE NORD, IL PROGRAMMA COMPLETO
PANEL E RELATORI DEL MATTINO
09:00 – 10:00 | Auditorium Assolombarda
DIALOGHI SUL FUTURO
A tu per tu con Giuseppe Sala Sindaco di Milano. Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
A tu per tu con Licia Ronzulli Vicepresidente del Senato. Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
A tu per tu con Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1
Interviene Claudia Colla Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano. Introduzione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
10:00 – 10:20 | Auditorium Assolombarda
IA, leva trasversale di competitività
Alvise Biffi Presidente Assolombarda, Marina Brambilla Rettrice Università degli Studi di Milano
Intervento di chiusura a cura di Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy (video-messaggio)
Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
10:20 – 10:30 | Auditorium Assolombarda
Intervento introduttivo a cura di Francesca Caruso Assessore alla Cultura Regione Lombardia
Oltre i cinque cerchi. Grandi eventi e cultura per ridisegnare le rotte dei mercati globali
A tu per tu con Giovanni Bozzetti Presidente Fondazione Fiera Milano
Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
10:30 – 10:45 | Auditorium Assolombarda
Una legge speciale per Milano
Marco Osnato Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Giorgio Gori Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia Parlamento europeo
Moderazione a cura di Mario Marchi Giornalista Il Riformista
10:45 – 11:30 | Auditorium Assolombarda
Costruire il futuro tra infrastrutture 5.0 ed edilizia
A tu per tu con Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica
Giulia Pastorella Componente IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) Camera dei Deputati, Carmine D’Angelo Direttore Generale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Regione Lombardia, Emiliano Cacioppo Consigliere Delegato CMB, Riccardo Garrè Amministratore Delegato Gruppo Pizzarotti, Gianfranco Simonetto Presidente Gruppo ICM
Moderazione a cura di Mario Marchi Giornalista Il Riformista
11:30 – 12:30 | Auditorium Assolombarda
L’eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina
A tu per tu con Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani
Fabio Massimo Saldini Commissario Straordinario di Governo e Amministratore Delegato SIMICO, Andrea Varnier Amministratore Delegato Fondazione Milano-Cortina 2026, Aldo Colombo Vicesegretario Generale Direzione centrale PNRR, Olimpiadi e digitalizzazione di Regione Lombardia, Marco Riva Presidente Coni Lombardia
Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli Giornalista Tg1 e Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
12:15 – 12:30 | Auditorium Assolombarda
DIALOGO SU MILANO
A tu per tu con Maurizio Lupi Presidente Noi Moderati
Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
12:30 – 12:45 | Auditorium Assolombarda
Europa, una e indipendente
A tu per tu con Brando Benifei Presidente Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti Parlamento Europeo e Relatore AI ACT
Moderazione a cura di Alessia Liparoti Giornalista
12:45 – 13:00 | Auditorium Assolombarda
Radici urbane, la cura dalle fondamenta
A tu per tu con Elio Franzini Presidente MM Spa
Moderazione a cura di Alessia Liparoti Giornalista
13:00 – 13:30 | Auditorium Assolombarda
Riflessioni su libertà ed Europa
A tu per tu con Carlo Calenda Segretario Azione
Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli Giornalista TG1 e Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
13:30 – 14:00 | Auditorium Assolombarda
DIALOGO SULLA LOMBARDIA
A tu per tu con Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia
Introduzione a cura di Luca Ferlaino Presidente SocialCom
Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline
PANEL E RELATORI DEL POMERIGGIO
14:00 – 15:30 | Auditorium Assolombarda
Le idee, i motori della città connessa
Edoardo Rixi Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Silvia Scurati Componente V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità Regione Lombardia, Arianna Censi Assessora alla Mobilità Comune di Milano, Ivo Roberto Cassetta Amministratore Delegato Milano Serravalle Milano Tangenziali, Pier Antonio Rossetti Presidente Ferrovienord, Angelo Costa Amministratore Delegato Arriva Italia, Sara Quotti Tubi Fiera Milano Responsabile progetti Transpotec Logitec e NME-Next Mobility Exhibitions
Il linguaggio ferroviario
A tu per tu con Andrea Gibelli Presidente FNM
Aeroporti e geopolitica
A tu per tu con Armando Brunini Amministratore Delegato SEA Milan Airports
Moderazione a cura di Giannino della Frattina Caporedattore Il Giornale
15:30- 16:30 | Auditorium Assolombarda
Transizione energetica e data center tra sicurezza e sostenibilità
Luca Squeri Segretario X Commissione presso la Camera dei Deputati e Responsabile Dipartimento Energia Forza Italia, Gianluca Comazzi Assessore al Territorio e Sistemi Verdi Regione Lombardia, Alessia Cappello Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano, Francesco Vassallo Vicesindaco Città metropolitana di Milano, Roberto Tasca Presidente A2A, Emanuela Trentin Amministratore Delegato Veolia in Italia, Stefano Fierro Country Manager Goodman Italy
Moderazione a cura di Giannino della Frattina Caporedattore Il Giornale
16:30 – 17:30 | Auditorium Assolombarda
La risorsa idrica alla prova di IA e cambiamento climatico
Massimo Sertori Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa idrica Regione Lombardia, Elena Grandi Assessora all’Ambiente e Verde Comune di Milano, Francesco Mascolo Amministratore Delegato MM Spa, Yuri Santagostino Presidente esecutivo Gruppo CAP, Piero Manzoni CEO Simbiosi
Moderazione a cura di Giannino della Frattina Caporedattore Il Giornale
17:30 – 17:45 | Auditorium Assolombarda
Lavoro, IA e nuove competenze
A tu per tu con Marina Elvira Calderone Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli Giornalista Tg1
17:45 – 19:00 | Auditorium Assolombarda
Casa, c’è ancora un mercato per i diritti?
Lucia Albano Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Paolo Franco Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, Emmanuel Conte Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa Comune di Milano, Alan Rizzi Presidente Aler Milano, Filippo Catena Direttore Fondi Abitare e Rigenerazione CDP Real Asset, Gabriele Buia Delegato Confindustria per il Piano Casa*, Luigi Borrè Presidente Near Spa Benefit, Vincenzo Barbieri Presidente LUM Libera Unione Mutualistica soc. coop, Fabrizio Candoni CEO Wegreenit
Moderazione a cura di Mario Marchi Giornalista Il Riformista
19:00 | Auditorium Assolombarda
Quale futuro per Milano?
Pierfrancesco Majorino Capogruppo del PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, Anna Scavuzzo Vicesindaco del Comune di Milano, Antonio Civita Imprenditore, dirigente sportivo, fondatore e presidente di TU, Antonino La Lumia Presidente Ordine degli Avvocati di Milano
Moderazione a cura di Marco Castelnuovo Caporedattore Corriere della Sera Milano
Speaker corner a cura di MI’mpegno
Introduce e modera Carmelo Ferraro Presidente MI’mpegno
Intervengono Mario Furlan Presidente City Angels, Marilisa D’Amico Presidente CUG Università degli Studi di Milano, Michela Stassano Presidente Milano Sospesa Ets