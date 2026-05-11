“Prospettive in bilico”: a Milano la 28esima edizione di Futuro Direzione Nord. LA DIRETTA

Lunedì 11 maggio 2026, dalle 9.00 alle 20.00, l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano ospita la XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano, dal titolo “Prospettive in bilico”. Elemento trasversale di questa edizione è infatti l’incertezza. Non basta la tecnologia se non c’è la pace, non basta l’intelligenza artificiale se non ci sono cornici etiche e governance lungimiranti. Ci sono prospettive in bilico, ma anche un recente passato che rassicura: un focus specifico sarà dedicato all’eredità tangibile dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. E guardando al futuro del capoluogo lombardo, si riflette con i protagonisti sul voto del prossimo anno. Oltre 70 relatori, un’agenda senza sconti sulle grandi transizioni del Paese.

Intervengono tra gli altri:

Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani, Marina Elvira Calderone Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy (video-messaggio), Licia Ronzulli Vicepresidente del Senato, Edoardo Rixi Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Lucia Albano Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica, Marco Osnato Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Giorgio Gori Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia Parlamento europeo, Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia, Giuseppe Sala Sindaco di Milano, Maurizio Lupi Presidente Noi Moderati, Pierfrancesco Majorino Capogruppo del PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, Carlo Calenda Segretario Azione, Alvise Biffi Presidente Assolombarda, Giovanni Bozzetti Presidente Fondazione Fiera Milano, Andrea Varnier Amministratore Delegato Fondazione Milano-Cortina 2026, Antonio Civita Imprenditore, dirigente sportivo, fondatore e presidente di TU.

Una giornata di dibattiti istituzionali tra Ministri, governatori, europarlamentari, sindaci, assessori regionali e comunali: il mondo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e della società civile dialogano con amministratori delegati e top manager dei principali gruppi industriali italiani e multinazionali.

Il dibattito si sviluppa attorno alle grandi transizioni in atto, con particolare attenzione alla sfida energetica e digitale, segnata dalla crescente domanda di data center e dalla necessaria valorizzazione delle risorse ambientali, in primis quella idrica; all’evoluzione della mobilità, dall’elettrificazione dei trasporti allo sviluppo di infrastrutture intelligenti; alle politiche abitative, orientate a un equilibrio tra accesso alla casa, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio e si dialogherà inoltre sul futuro di Milano a un anno dalle elezioni comunali. L’evento gode del patrocinio del Senato della Repubblica, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, della collaborazione con la Commissione europea, del contributo di Regione Lombardia e della Media Partnership di RAI.

FUTURO DIREZIONE NORD, IL PROGRAMMA COMPLETO

PANEL E RELATORI DEL MATTINO

09:00 – 10:00 | Auditorium Assolombarda

DIALOGHI SUL FUTURO

A tu per tu con Giuseppe Sala Sindaco di Milano. Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

A tu per tu con Licia Ronzulli Vicepresidente del Senato. Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

A tu per tu con Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1

Interviene Claudia Colla Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano. Introduzione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

10:00 – 10:20 | Auditorium Assolombarda

IA, leva trasversale di competitività

Alvise Biffi Presidente Assolombarda, Marina Brambilla Rettrice Università degli Studi di Milano

Intervento di chiusura a cura di Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy (video-messaggio)

Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

10:20 – 10:30 | Auditorium Assolombarda

Intervento introduttivo a cura di Francesca Caruso Assessore alla Cultura Regione Lombardia

Oltre i cinque cerchi. Grandi eventi e cultura per ridisegnare le rotte dei mercati globali

A tu per tu con Giovanni Bozzetti Presidente Fondazione Fiera Milano

Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

10:30 – 10:45 | Auditorium Assolombarda

Una legge speciale per Milano

Marco Osnato Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Giorgio Gori Vicepresidente Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia Parlamento europeo

Moderazione a cura di Mario Marchi Giornalista Il Riformista

10:45 – 11:30 | Auditorium Assolombarda

Costruire il futuro tra infrastrutture 5.0 ed edilizia

A tu per tu con Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica

Giulia Pastorella Componente IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) Camera dei Deputati, Carmine D’Angelo Direttore Generale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Regione Lombardia, Emiliano Cacioppo Consigliere Delegato CMB, Riccardo Garrè Amministratore Delegato Gruppo Pizzarotti, Gianfranco Simonetto Presidente Gruppo ICM

Moderazione a cura di Mario Marchi Giornalista Il Riformista

11:30 – 12:30 | Auditorium Assolombarda

L’eredità delle Olimpiadi Milano-Cortina

A tu per tu con Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani

Fabio Massimo Saldini Commissario Straordinario di Governo e Amministratore Delegato SIMICO, Andrea Varnier Amministratore Delegato Fondazione Milano-Cortina 2026, Aldo Colombo Vicesegretario Generale Direzione centrale PNRR, Olimpiadi e digitalizzazione di Regione Lombardia, Marco Riva Presidente Coni Lombardia

Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli Giornalista Tg1 e Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

12:15 – 12:30 | Auditorium Assolombarda

DIALOGO SU MILANO

A tu per tu con Maurizio Lupi Presidente Noi Moderati

Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

12:30 – 12:45 | Auditorium Assolombarda

Europa, una e indipendente

A tu per tu con Brando Benifei Presidente Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti Parlamento Europeo e Relatore AI ACT

Moderazione a cura di Alessia Liparoti Giornalista

12:45 – 13:00 | Auditorium Assolombarda

Radici urbane, la cura dalle fondamenta

A tu per tu con Elio Franzini Presidente MM Spa

Moderazione a cura di Alessia Liparoti Giornalista

13:00 – 13:30 | Auditorium Assolombarda

Riflessioni su libertà ed Europa

A tu per tu con Carlo Calenda Segretario Azione

Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli Giornalista TG1 e Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

13:30 – 14:00 | Auditorium Assolombarda

DIALOGO SULLA LOMBARDIA

A tu per tu con Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia

Introduzione a cura di Luca Ferlaino Presidente SocialCom

Moderazione a cura di Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

PANEL E RELATORI DEL POMERIGGIO

14:00 – 15:30 | Auditorium Assolombarda

Le idee, i motori della città connessa

Edoardo Rixi Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Silvia Scurati Componente V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità Regione Lombardia, Arianna Censi Assessora alla Mobilità Comune di Milano, Ivo Roberto Cassetta Amministratore Delegato Milano Serravalle Milano Tangenziali, Pier Antonio Rossetti Presidente Ferrovienord, Angelo Costa Amministratore Delegato Arriva Italia, Sara Quotti Tubi Fiera Milano Responsabile progetti Transpotec Logitec e NME-Next Mobility Exhibitions

Il linguaggio ferroviario

A tu per tu con Andrea Gibelli Presidente FNM

Aeroporti e geopolitica

A tu per tu con Armando Brunini Amministratore Delegato SEA Milan Airports

Moderazione a cura di Giannino della Frattina Caporedattore Il Giornale

15:30- 16:30 | Auditorium Assolombarda

Transizione energetica e data center tra sicurezza e sostenibilità

Luca Squeri Segretario X Commissione presso la Camera dei Deputati e Responsabile Dipartimento Energia Forza Italia, Gianluca Comazzi Assessore al Territorio e Sistemi Verdi Regione Lombardia, Alessia Cappello Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano, Francesco Vassallo Vicesindaco Città metropolitana di Milano, Roberto Tasca Presidente A2A, Emanuela Trentin Amministratore Delegato Veolia in Italia, Stefano Fierro Country Manager Goodman Italy

Moderazione a cura di Giannino della Frattina Caporedattore Il Giornale

16:30 – 17:30 | Auditorium Assolombarda

La risorsa idrica alla prova di IA e cambiamento climatico

Massimo Sertori Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa idrica Regione Lombardia, Elena Grandi Assessora all’Ambiente e Verde Comune di Milano, Francesco Mascolo Amministratore Delegato MM Spa, Yuri Santagostino Presidente esecutivo Gruppo CAP, Piero Manzoni CEO Simbiosi

Moderazione a cura di Giannino della Frattina Caporedattore Il Giornale

17:30 – 17:45 | Auditorium Assolombarda

Lavoro, IA e nuove competenze

A tu per tu con Marina Elvira Calderone Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli Giornalista Tg1

17:45 – 19:00 | Auditorium Assolombarda

Casa, c’è ancora un mercato per i diritti?

Lucia Albano Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Paolo Franco Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, Emmanuel Conte Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa Comune di Milano, Alan Rizzi Presidente Aler Milano, Filippo Catena Direttore Fondi Abitare e Rigenerazione CDP Real Asset, Gabriele Buia Delegato Confindustria per il Piano Casa*, Luigi Borrè Presidente Near Spa Benefit, Vincenzo Barbieri Presidente LUM Libera Unione Mutualistica soc. coop, Fabrizio Candoni CEO Wegreenit

Moderazione a cura di Mario Marchi Giornalista Il Riformista

19:00 | Auditorium Assolombarda

Quale futuro per Milano?

Pierfrancesco Majorino Capogruppo del PD in Regione Lombardia e Responsabile Casa e Immigrazione nella Segreteria nazionale del Partito Democratico, Anna Scavuzzo Vicesindaco del Comune di Milano, Antonio Civita Imprenditore, dirigente sportivo, fondatore e presidente di TU, Antonino La Lumia Presidente Ordine degli Avvocati di Milano

Moderazione a cura di Marco Castelnuovo Caporedattore Corriere della Sera Milano

Speaker corner a cura di MI’mpegno

Introduce e modera Carmelo Ferraro Presidente MI’mpegno

Intervengono Mario Furlan Presidente City Angels, Marilisa D’Amico Presidente CUG Università degli Studi di Milano, Michela Stassano Presidente Milano Sospesa Ets